Чтобы добраться к десяти утра от Перми до Пожвы - небольшого поселка на севере Коми-Пермяцкого округа, выезжать надо рано.

Путь неблизкий, дорога по-зимнему непредсказуема, кое-где даже лед проскакивает. Правда, асфальтовое покрытие почти везде качественное, лишь в паре мест машину безжалостно трясет и мотает.

Дороги решают все

Судя по уже сверстанному краевому бюджету, в следующем году на ремонт и строительство транспортных магистралей в Прикамье будет выделено 13 миллиардов рублей. Для сравнения: в нынешнем сумма составит 11 миллиардов. По планам, к 2023 году 85 процентов краевых дорог должно отвечать современным нормативам.

- Дороги, их содержание, ремонт и строительство - одна из самых активно поднимаемых тем на любой встрече с жителями округа, интересы которых я представляю в Законодательном собрании, - говорит депутат краевого парламента Вагаршак Сарксян. - Ситуация постепенно меняется. Если раньше весной и осенью детей в школу не всегда можно было довезти - автобусы застревали, то теперь проблема снята. За последние пять лет в направлении Пожва - Майкор - Юсьва выполнен очень большой объем дорожных работ.

По его словам, благодаря особому вниманию краевых властей около 60 километров дорог в округе капитально отремонтировано, еще десять-пятнадцать построено заново - покрыто щебенкой или асфальтобетоном. Только на дороги Юсьвинскому району, где и находится Пожва, на 2019 год выделено 100 миллионов рублей.

Несмотря на столь солидные финансовые вложения, вопросы, с которыми пришли на встречу с депутатом жители Пожвы, Юсьвы и Кудымкара, были и о дорогах. Потому что Пожва - это еще не край географии. Жительница поселка Ангелина Давыдова попросила обратить внимание на километровый участок от Пожвы до деревни Лемпихи, а глава Архангельского сельского поселения Николай Никулин и его заместитель Александр Якимов ратовали за ремонт и асфальтирование около трех километров дороги Архангельское - Чинагорт и строительство школы-сада в селе Доег.

Разговор шел не только о выделении средств, но и о качестве работ. В том числе о новой гравийной дороге Юсьва - Мелюхино - за ее строительством местные жители пристально наблюдали. Депутат уверил, что трасса сделана с соблюдением всех требований и должна служить долго и без нареканий.

В этот раз впервые возникла тема автобусного сообщения. Жителей Пожвы, буквально накануне встречи с Вагаршаком Сарксяном, уведомили, что самый удобный дневной маршрут до Перми отменят.

Депутат пообещал уточнить информацию в минтрансе и найти такой вариант решения вопроса, который устроит всех.

Газификация и капитальный ремонт

Много говорили о повышении качества жизни в районе. Председатель совета депутатов Пожвинского сельского поселения Вера Волкова пришла узнать о перспективах газификации поселка. Люди здесь в основном пользуются резервуарным или баллонным газом, а это и опасно, и дорого.

Жители надеются, что депутат поспособствует включению территории в план газификации сельских районов. Верить в положительный результат у них есть все основания. В последние годы, благодаря личному участию Вагаршака Сарксяна, удалось провести газ в поселок Юсьва, и теперь жители пользуются голубым топливом.

На встрече обсуждались жилищные вопросы, тоже достаточно острые для округа. В поселках бывших леспромхозов много ветшающих домов. После закрытия производства жилье передали на баланс местных властей без ремонта. Сейчас здания требуют немалых финансовых вложений, но их по разным причинам вовремя не включили в краевую программу капремонта. Депутат взял вопрос на контроль.

Кстати, именно по совету Вагаршака Сарксяна территория подала заявку на вхождение в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья сразу после того, как в крае появились дополнительные средства на эти цели, что лишний раз подтверждает его постоянную связь с избирателями.

С коллективным обращением к депутату пришли владельцы огородов в деревне Бажино - они не могут оформить участки в собственность, поскольку прежде земля принадлежала колхозу. Причем связано это, скорее всего, с позицией предприятия - правопреемника бывшего хозяйства. Похожая проблема возникла в Пожве с приобретением жилья для врача, о чем рассказали жители, озабоченные его возможным отъездом. А в Пешнигорте люди попросили помочь с созданием управляющей компании, которой в этом населенном пункте до сих пор нет.

К каждому - индивидуально

Пенсионерка из Юсьвы Алевтина Тарасова пришла на прием к Вагаршаку Сарксяну за справедливостью. Она проживает в доме, которому, по подсчетам местных жителей, больше 100 лет. Между тем в официальных документах дата его строительства - 1951 год. Здание недавно капитально отремонтировали, но пенсионерка очень недовольна - не все, что нужно, обновили, и после ремонта, по ее мнению, стало только хуже.

Она же сообщила, что одна из отремонтированных в Юсьве пешеходных дорожек, ведущая к больнице, непреодолима для пожилых людей. Тротуар идет в гору, для удобства на нем сделали деревянные ступеньки. Только высота у них почти 30 сантиметров. Депутат не оставил информацию без внимания, пообщался с главой администрации и даже съездил посмотреть, соответствуют ли злополучные ступеньки нормативам.

Часть вопросов была связана с изменениями в пенсионном законодательстве и сокращением штата работников органов государственной и муниципальной власти. Некоторые из них пока остались без конкретного ответа. Согласно последним нововведениям, за увольнение работника предпенсионного возраста предусмотрена уголовная ответственность. А вот жительница Бажинского поселения 53 лет попала под сокращение как муниципальный служащий. И никакой другой работы для нее в деревне нет.

- Конечно, это очень непростой вопрос, - сказал Вагаршак Сарксян. - И если речь идет о новшествах, еще не отработанных на практике, надо думать, как и чем можно помочь людям. Но помощь требуется и чиновникам. С одной стороны, им надо сократить число служащих, с другой - они несут уголовную ответственность за раннюю отправку человека на пенсию.

Вообще, на сегодняшнем приеме было гораздо больше вопросов от глав поселений и администрации, чем от рядовых жителей. По словам депутата, связано это с тем, что чиновникам переданы полномочия, которые раньше осуществлялись на краевом и федеральном уровне, а должного финансирования на их исполнение нет. Поэтому пока вопросов гораздо больше, чем ответов. И депутаты в этом плане могут стать для должностных лиц первыми помощниками.

Благо даря

Большинство проблем, с которыми обращаются к депутату, решаются положительно. Зачастую люди приходят на встречи уже не с просьбами или жалобами, а со словами благодарности. Особенно много таких было в Кудымкаре.

Так, председатель совета ветеранов боевых действий в Афганистане Иван Сысолетин поблагодарил за приобретение компьютера для организации, а председатель районного совета ветеранов Нина Четина - за помощь в организации поездки группы пенсионеров в Крым.

Большое спасибо от детей передали депутату председатель общественной организации "Особые дети Кудымкара" Ирина Тарасова и директор Центра помощи детям Валентина Давыдова. По многолетней традиции обе ушли не с пустыми руками. Вагаршак Сарксян уже заказал для ребятишек новогодние подарки и пообещал подарить центру так необходимые ему компьютер и сканер, а также посодействовать в приобретении мебели для актового зала.

Давние друзья Сарксяна - кадеты и неизменный председатель ВДПО Ольга Баяндина пригласили на фестиваль "Виват, кадеты!", получили согласие и обещание обеспечить победителей подарками.

Еще одна категория посетителей, которые пришли со словами благодарности, - это прихожане. За последние годы несколько храмов и часовен с помощью Вагаршака Сарксяна обрели новую жизнь, а в селе Верхняя Иньва построили новую церковь.

Между тем

Благодаря усилиям депутата в ближайшие три года в Коми округе будет построено три общеобразовательные школы и завершено строительство детской больницы.