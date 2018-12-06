Председатель Пермского отделения Общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ", депутат Законодательного собрания Прикамья Роман Водянов стал вице-президентом самого крупного в стране объединения предпринимателей.

Роман Водянов (в центре): "ОПОРА РОССИИ" объединяет тысячи предпринимателей по всей стране. Наша задача - быть друг для друга настоящей опорой и поддержкой. Фото: ОПОРА РОССИИ

Соответствующее решение было единогласно поддержано на прошедшем в Москве заседании президиума правления организации.

Статус вице-президента предполагает официальное представление "ОПОРЫ РОССИИ" на федеральном уровне. Вице-президент является представителем объединения в органах государственной власти, в отношениях с крупными и малыми предприятиями, учреждениями и организациями.

Для Пермского края присутствие представителя общественной организации на позиции такого масштаба означает лоббирование интересов малого и среднего бизнеса региона на уровне правительства РФ.

- Хочу выразить благодарность коллегам за поддержку. Для меня это серьезный шаг, который прежде всего позволит отстаивать интересы Пермского края. "ОПОРА РОССИИ" объединяет тысячи предпринимателей по всей стране, и наша задача - быть друг для друга настоящей опорой и поддержкой. Так, совместно с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным мы неоднократно обсуждали вопросы налогообложения малого и среднего бизнеса, - отметил вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Роман Водянов. - Если говорить о работе на посту вице-президента, то главной своей задачей вижу выстраивание прямого диалога с профильными министерствами РФ: экономического развития, промышленности и торговли. Ведь именно благодаря постоянному обмену информацией деятельность компаний и поддержка предпринимательства должны стать более эффективными и достичь планки, заданной президентом, - увеличения доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 20 до 30 процентов до 2024 года.

Справка "РГ"

"ОПОРА РОССИИ" - общественное объединение предпринимателей, основанное в 2002 году по инициативе президента РФ. За 17 лет к организации присоединилось 450 тысяч предпринимателей, которые создают более пяти миллионов рабочих мест. Отделения "ОПОРЫ РОССИИ" действуют в 85 регионах страны. Кроме того, открыто 20 ее представительств в 26 странах мира.