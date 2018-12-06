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06.12.2018 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое уфимцев заработали 27 млн на незаконных банковских операциях

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе на скамью подсудимых сядут трое жителей Уфы 34, 37 и 35 лет, которые незаконно обналичивали деньги через подставные фирмы.

Хабаровчанин незаконно обналичил 900 млн рублей

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, схему мошенничества придумал 34-летний уфимец, который привлек к этому двух знакомых и четко распределил между ними роли. Они зарегистрировали две компании, учредителями которых стали подставные люди. Клиентами же стали физические и юридические лица, которые хотели неофициально вывести определенные суммы со своих счетов. Они переводили средства фиктивным компаниям, якобы оплачивая оказанные услуги, покупку товаров, а затем получали свои деньги обратно за вычетом семипроцентной комиссии.

По данным следователей преступная группа работала с апреля 2015 года по январь 2017 года и за это время заработала более 27 миллионов рублей, то есть незаконно обналичили почти 400 миллионов рублей. Задержали членов ОПГ сотрудники региональной полиции и ФСБ по Башкирии. Молодым бизнесменам предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица.

Обвиняемые своей вины не признают. Дело будет направлено в суд для рассмотрения.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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