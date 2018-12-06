В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны"

Продавец в Перми выставил на электронную торговую площадку автомобиль Mercedes-Benz G-класс 2001 года выпуска, который участвовал в съемках сериала "Реальные пацаны".

На нем ездил отец главной героини сериала (Леры) - бизнесмен Сергей Иванович.

Как отмечает в объявлении продавец, автомобиль "технически исправлен и обслужен". Тем не менее он готов помимо продажи поменять его на японский или немецкий внедорожник известной марки.

Почти одновременно на той же электронной торговой площадке появилось объявление о продаже комнаты, в которой проживал главный герой сериала - Колян. Она находится в доме на улице Монастрыская, 171 и оценена продавцом в 980 тысяч рублей.