Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за нетрезвых пассажиров

Самолет, который должен был вылететь из Новосибирска в Москву в 8.00 по местному времени, покинул аэропорт Толмачево только в 9.20. Как уточнил "РГ" источник в правоохранительных органах, задержка связана с тем, что в самолет не пустили трех нетрезвых пассажиров.

Известно, что борт принадлежит компании "Уральские авиалинии". Выпившим пассажирам было отказано в перелете, однако это не было связано с агрессивным поведением. "Никакого дебоша не было, но был составлен административный протокол", - уточнили в органах.

Речь идет об административной статье о появлении в общественном месте в нетрезвом виде. Один из очевидцев "выдворения" пассажиров из самолета выложил в сеть ролик, на котором сотрудники линейного отдела полиции выводят нетрезвых граждан. Один из них у самого трапа оказывает небольшое сопротивление.

По словам автора видео, все началось из-за того, что кто-то из нетрезвой троицы встал перед самым взлетом и отказывался вернуться в кресло.