Впервые это неординарное для Красноярска мероприятие состоялось еще в 2005 году. За это время форум прошел впечатляющий путь от локальной до фактически международной дискуссионной площадки. В этом году участие в нем принимали эксперты в различных областях, в том числе из Китая и Европы.

Сейчас Красноярск стоит на пороге значительных изменений. На новый уровень его вывела подготовка ко Всемирной зимней универсиаде, которая шла последние несколько лет. Благодаря значительному федеральному финансированию краевая столица сделала качественный рывок в благоустройстве, притом что приезжие и раньше отмечали ухоженный центр города.

- Универсиада в этом плане стала для нас хорошим подспорьем. Говорят: "Если бы не она, ничего бы не делалось". Это неверно, делалось бы то же самое, но более медленными темпами. А за прошедший год реализована четырехлетняя программа благоустройства города. И в физическом, и в финансовом выражении. Все это в итоге движение к тому, чтобы горожане начали воспринимать общественное пространство города как некую капитализацию. И в него надо влюбляться, а не прятаться по квартирам, - считает мэр Красноярска Сергей Еремин.

И сейчас уже город подошел к новому этапу, когда благоустройство должно получить свои особенности. Такие, чтобы говорили "Будем делать, как в Красноярске". В первую очередь это касается озеленения, считают эксперты, выступавшие на городском форуме. Специалистов в этой области собрала площадка "Зеленая архитектура города". Их главный вывод - собственная стратегия необходима даже при посадке деревьев.

- Нужен свой бренд. Например, есть аборигенные породы деревьев, растений, которые традиционно произрастали на нашей территории. Они должны стать отличительным знаком, давать узнаваемость, - считает доцент кафедры дендрологии Сибирского опорного университета имени Решетнева Татьяна Аксянова.

Еще один важный фактор, который ставит перед Красноярском необходимость ускоренного развития, - долгосрочный проект по созданию экономического макрорегиона "Енисейская Сибирь". Он реализуется усилиями Красноярского края, Хакасии и Тувы. Причем первую скрипку играет именно наш регион, как инициатор этого проекта и наиболее крупный субъект РФ. Такое лидерство - большая ответственность, требующая "держать уровень". В том числе и для Красноярска, которому предстоит стать переговорной площадкой крупного бизнеса.

- Красноярск равноудален от Европы и Азии, и это именно то, что нужно использовать. Мы имеем все шансы стать центром деловых коммуникаций. В Красноярске должно появиться все самое актуальное, что может предложить "столичный" город муниципальным образованиям Енисейской Сибири, - заявил Еремин.

Для этого городу нужна современная инфраструктура, обеспечивающая высокую мобильность. На форуме обсуждался проект "Умный город". По замыслу авторов, он представляет собой интеграцию всех городских сервисов в единую платформу. Эффект, который дает такое слияние, выражается в снижении затрат и экономии всех ресурсов. Плюс, разумеется, улучшение повседневной жизни красноярцев.

- Главная цель проекта - сделать жизнь людей комфортной, освободить их от рутины и бюрократии, упростить каналы коммуникации с властью с обратной связью. Он повысит вовлеченность красноярцев в городскую жизнь, поможет власти быстрее решать насущные проблемы граждан, - считает Максим Чаховский, заместитель генерального директора по развитию инфраструктурных проектов ООО "Русатом - Инфраструктурные решения".

- Для реализации этого проекта на базе администрации будет сформирован единый центр сбора и анализа данных системы ЖКХ, светофоров, дорог, экологической обстановки в городе и многих других систем. На основании этих данных мы уже будем принимать управленческие решения, - пояснил руководитель городского управления информатизации и связи Александр Бирюков.

Кстати



Говорили на форуме и о более прозаических, но не менее важных вещах. Например, о мусорной проблеме. Главный тренд сейчас - раздельный сбор ТБО. Только так можно организовать его цивилизованную переработку. Как оказалось, Красноярск в этом вопросе уже имеет определенные успехи. Есть компании по сбору раздельно накопленного мусора, предприятия, которые занимаются переработкой. Всем городским муниципальным учреждениям рекомендовано перейти на систему сортировки мусора и раздельно сдавать бумагу, пластик, стекло. Во всех посещаемых местах города либо уже появились, либо в ближайшем будущем будут установлены урны для раздельного сбора.