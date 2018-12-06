В Петербурге поставили рассказ Солженицына "Матренин двор"

Главный режиссер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов выпустил спектакль "Матренин двор" по одноименному рассказу Александра Солженицына. Премьера, которую 11 декабря сыграют в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской, посвящается 100-летию со дня рождения великого русского писателя, философа, лауреата Нобелевской премии.

Рассказ был напечатан в журнале "Новый мир" в 1962 году, а в 1989-м - в "Огоньке". Действие происходит в 1956 году, во Владимирской области. Анна Ахматова так отзывалась о новой работе Солженицына: "Удивительная вещь... Это пострашнее "Ивана Денисовича"... Там можно все на культ личности спихнуть, а тут... Ведь у него не Матрена, а вся русская деревня под паровоз попала и вдребезги"... Лидия Чуковская писала в своем дневнике в 1962 году: "…А вдруг и Солженицына вторую вещь не напечатают? Мне она полюбилась более первой. Та ошеломляет смелостью, потрясает материалом, ну, конечно, и литературным мастерством. А "Матрена"… тут уже виден великий художник, человечный, возвращающий нам родной язык, любящий Россию, как Блоком сказано, смертельно оскорбленной любовью".

Первоначальное название рассказа - "Не стоит село без праведника". "Житие праведницы в одном действии" - так определяет жанр спектакля режиссер. В главной роли - простой деревенской женщины Матрены Васильевны Григорьевой - заслуженная артистка России Нелли Попова. "Бессребреница, чудачка, по сути - юродивая", - говорят про Матрену. Солженицын писал: "Есть такие прирожденные ангелы, праведники, мы их видели, удивлялись ("чудаки"), пользовались их добром…". Читаем:



- Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, - она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы…



- Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша.



- Послевоенная Владимирская область, мы переносим на сцену текст Солженицына, ничего не переиначиваем, - поделился с "РГ" режиссер Леонид Алимов. - Это ни в коем случае не "датский" спектакль к 100-летнему юбилею писателя, просто так счастливо сошлись звезды, обстоятельства, наши планы. Я давно хотел поставить "Матренин двор". Как 30 лет назад прочитал рассказ в перестроечном "Огоньке" (до сих пор помню иллюстрацию), так он меня и не отпускал…

Мне хотелось создать мир деревни - абсолютно отдельный. Уйти в другую реальность. При этом не впасть - еще на уровне сценария - в "сагу о русской деревне", тем более мы знаем такие образцы великих постановок, к каким не подтянуться. Хотелось сделать притчу, житие, сказ о Матрене. И мы придумали его при помощи сценографии, света, музыки. За что я благодарен постановочной группе. Сценографией занимался главный художник Комиссаржевки Анвар Гумаров, мой постоянный соавтор, мы вместе ставим и в "Балтийском доме", и в Китае, и здесь. Художник по костюмам - Фагиля Сельская, по свету - Денис Солнцев. Я всегда сам подбираю музыку, это настроение, нерв спектакля. Хотя наша постановка - про деревню, народных песен в ней только две - "Милосердная сестра" времен Первой мировой войны и "На мне шуба худая".

Многие удивляются, узнав, что согбенную "старуху" Матрену играет Нелли Попова, молодая, красивая актриса. В спектакле занято и старшее поколение, и молодые артисты, только что принятые в труппу. Например, роль Игнатьича в молодости, учителя, постояльца Матрены, исполняет Богдан Гудыменко, выпускник мастерской Сергея Бызгу.

- Я, конечно, была удивлена назначению меня на роль Матрены, - призналась Нелли Попова. - Режиссер хотел уйти от стереотипа: если Матрена, то дородная, здоровая русская женщина. Нет, наоборот - худая, маленькая, хрупкая, на которых и держалась вся земля наша. Матрена - это образ России, как бы это пафосно ни звучало. У нее, как и у многих в то время, нелегкая, нерадостная жизнь была. Послевоенное время: мужиков в деревне мало, вся тяжесть легла на плечи женщин. Безотказная, готовая всегда прийти на помощь, верующая по-своему в Бога, чистая душа, ничего не требующая взамен.

Актриса Светлана Слижикова играет несколько ролей.



- Режиссер выстроил характеры так: Молочница - родная такая Россия, тепло, красота, нежность. Чиновница - зло, которое привело к тому, что Россия на коленях. Сестра Матрены - я задалась, а сестра у меня блаженная, ей ничего не надо, все раздаст, - говорит актриса. - Конечно, я мечтала сыграть прозу Солженицына. Рассказ "Матренин двор" прочитала еще в юности. Простая история, казалось бы. Но какая трагическая... Так моя мама жила, и ее мама тоже. Что они видели радостного? И не любят односельчане Матрену, и топчут, сгибают, и смеются над ней. А она - как березка - гнется, а потом раз - и выпрямится. Если задуматься, это не только образ женщины, это образ России. Так трудно и так страшно - познать любовь и потерять. И нести ее в своем сердце всю жизнь… Ни мужа, ни детей. И радости никакой. Но обрела покой в душе, связь с Богом. Живет вне суеты, радуется солнышку. Необласканная, недолюбленная, а все равно несет свет и тепло. Такая она, наша женская природа. Спектакль пронзительный, своевременный, говорят нам зрители.

Будет ли интересна постановка зрителю ХХI века, особенно юному, молодому, тронет ли его? Такой несовременный текст: "Не берет Матрена денег, работает на других бесплатно". "Ходики куплены в сельпо". "А завтрак вам приспе-ел". "Что мог я заказать к ужоткому? Все из того же, картовь или суп картонный". Бараки, Торфопродукт, собес, канцелярия…

- Нужна ли кому-то сегодня эта история? Мы тоже задавались этим вопросом. Эта история генетически в каждом из нас. В воспоминаниях о наших бабушках, прабабушках. Они - это мы, Матренин двор. Каждый вспомнит что-то свое. Я знаю, кому посвящаю этот спектакль, - говорит Нелли Попова.

Народный артист России Георгий Корольчук (Игнатьич в старости) на вопрос корреспондента "РГ": "Думали вы, что когда-нибудь будете играть прозу Солженицына?" ответил:



- Думал. Я Солженицына читал, читаю, знаю и люблю. Невозможно было пройти мимо того, что прочитано, и вот Александр Исаевич позвал… Счастье, что это произошло. Полтора часа тишины в зале дорогого стоит. И мы, артисты, находимся внутри этого спектакля в состоянии особого, повышенного напряжения, что для театра приятно всегда. Удовольствие - находиться в этом спектакле. Так бывает не часто.

Справка "РГ"

Леонид Алимов в 1995 году окончил ЛГИТМИК (ныне - РГИСИ), актерско-режиссерский курс Льва Додина.

С 1994 по 2004 год работал в Академическом Малом драматическом театре. Затем - актер театра "Балтийский дом". В 2013 году дебютировал как режиссер, представив спектакль "Сталин. Ночь". Поставил в "Балтийcком доме" спектакли "Встретились - поговорили…" (по произведениям С. Довлатова), "День космонавтики", "Анекдот" (по пьесе А. Вампилова "Случай с метранпажем"), в Театре на Васильевском - "Эти свободные бабочки…".

С 2018 года - главный режиссер Санкт-Петербургского Академического драматического театра им. В.Ф.Комиссаржевской. Первая постановка - "Доктор Живаго".