В Петербурге Сергей Стадлер в один вечер исполнит все поэмы Листа

В Петербурге на сцене государственной академической капеллы 8 декабря состоится очередной, уже пятый по счету, музыкальный марафон. Народный артист России Сергей Стадлер и симфонический оркестр Санкт-Петербурга в один вечер исполнят все 14 симфонических поэм Ференца Листа. Концерт посвящен пятилетнему юбилею оркестра.

Программа "Лист. Все симфонические поэмы" - не первый просветительский проект Сергея Стадлера. Предыдущие его музыкальные марафоны посвящались творчеству Чайковского, Брамса, Моцарта и Бетховена.

Причем последний музыкальный марафон, в котором прозвучали все девять симфоний Бетховена, вошел в Книгу рекордов России как "самый продолжительный филармонический концерт с программой одного автора в исполнении одного симфонического оркестра под руководством одного дирижера".

Музыка Ференца Листа будет звучать в Капелле в течение пяти часов. Известно, что одной из излюбленных творческих идей Листа был синтез искусств. Именно эту идею композитор развивал в созданном им новом жанре - одночастной симфонической поэме. В творениях композитора нашли звуковое воплощение образы поэзии, живописи и мифологии: воинственные гунны, коварный Мефистофель, самоотверженный Прометей и другие герои.