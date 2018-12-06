В Петрозаводске отменили концерт рэпера GONE.Fludd

Концерт рэпера GONE.Fludd, назначенный в одном из петрозаводских клубов на 7 декабря, не состоится - прокуратура ознакомилась с творчеством исполнителя и рекомендовала ограничить его выступление для несовершеннолетних, после чего оно было отменено. Артист намерен найти другую площадку.

Как поясняет зампрокурора столицы Карелии Константин Лебединский, в ведомство по поводу концерта обратился гражданин, он же предоставил копии песен GONE.Fludd, которые "содержали нецензурную брань, пропаганду наркотиков и т.п".

- Мы поговорили с администрацией клуба, так как концерт был с маркировкой "16+" и выдали предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства. Администрация клуба с нами согласилась, нецензурная брань должна быть ограничена для подростков, - приводит слова Лебединского агентство РИА Новости.

Сам рэпер, в жизни известный под именем Александр Бузе, написал на своей странице в социальной сети, что будет требовать официальный отказ с указанием причины на бумаге.

"Ищем другую площадку, для проведения гига", - отметил исполнитель.

Напомним, отмена концертов рэперов прокатилась по ряду российских городов и вызвала большой резонанс. Так, выступить не смогли Хаски и Элджей, группа "Френдзона".