На юге России войска ПВО отразили массированную "ракетную атаку"

Подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные на юге России, в ходе учений по борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами условно уничтожили более 150 целей предполагаемого противника, сообщает Интерфакс со ссылкой на штаб Южного военного округа.

В учениях приняли участие более пяти тысяч военнослужащих и около двух тысяч единиц вооружения и военной техники. В них также приняли участие около 50 подразделений ПВО и радиоэлектронной борьбы, в том числе малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Углич".

Как отмечается в заявлении штаба Южного военного округа, в ходе занятий расчеты ПВО и радиоэлектронной борьбы выполнили около ста нормативов по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, а также отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника.

"Совместные действия сил позволяют раскрыть новые боевые возможности межвидовых группировок, а также усовершенствовать систему боевой подготовки войск", - сообщает штаб ЮВО.