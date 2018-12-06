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06.12.2018 12:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый МРК с "Калибрами" "Орехово-Зуево" отправился в Севастополь

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", завершил государственные испытания и взял курс на пункт постоянной дислокации Севастополь. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Черноморский флот получит четыре новых корабля и десантный катер

- Новый МРК Черноморского флота "Орехово-Зуево" выполнил все мероприятия государственных испытаний и начал переход из Новороссийска в Севастополь, - сообщил Рулев.

По его словам, в Севастополе 10 декабря состоится церемония подъема военно-морского флага на новом корабле и включение его в состав ВМФ.

Справка "РГ"

МРК "Орехово-Зуево" - седьмой корабль модернизированной серии "Буян-М" и второй построенный для Черноморского флота. Предназначен для охраны и защиты морской экономической зоны России. Оснащен ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК", способным поражать морские и береговые цели с большого расстояния. Кроме этого, имеет современное артиллерийское, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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