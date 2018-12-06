Новости

Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу 19:05
На форуме в Давосе отменили "Русский дом" 19:00
Биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке 18:59
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 18:59
На свадьбе в Иране мужчина расстрелял гостей, четверо погибли 18:55
Минстрой уточнит критерии аварийного жилья 18:52
Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом 18:52
Один военнослужащий США погиб в ЧП с самолетами у берегов Японии 18:48
Лавров и Могерини обсудили инцидент в Керченском проливе и ДРСМД 18:44
Пограничники Украины получили право стрелять без предупреждения 18:40
Путин придет на съезд "Единой России" 18:40
Лайма Вайкуле не собирается уезжать за границу 18:33
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю 18:28
В Краснодаре из-за распыления газового баллончика эвакуировали школу 18:28
СМИ сообщили, кто стоит за терактом на юго-востоке Ирана 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 18:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре из-за распыления газового баллончика эвакуировали школу

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В одной из школ Краснодара в четверг произошло ЧП: одна из учениц распылила перцовый баллончик, в результате чего пострадала другая школьница.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, из учебного заведения было эвакуировано полторы тысячи человек.

В Москве таксист распылил газ из баллончика в лицо клиентке

Одна из учениц - 11-летняя девочка - почувствовал себя плохо, и ее доставили в больницу. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Как выяснил прибывший в школу инспектор по делам несовершеннолетних, распылила баллончик 14-летняя школьница - сначала в классе на первом этаже, затем в коридоре. К ней же баллончик попал из рук другой ученицы этой же школы. Полиция проводит проверку по данному факту.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков