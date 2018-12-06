В Краснодаре из-за распыления газового баллончика эвакуировали школу

В одной из школ Краснодара в четверг произошло ЧП: одна из учениц распылила перцовый баллончик, в результате чего пострадала другая школьница.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, из учебного заведения было эвакуировано полторы тысячи человек.

Одна из учениц - 11-летняя девочка - почувствовал себя плохо, и ее доставили в больницу. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Как выяснил прибывший в школу инспектор по делам несовершеннолетних, распылила баллончик 14-летняя школьница - сначала в классе на первом этаже, затем в коридоре. К ней же баллончик попал из рук другой ученицы этой же школы. Полиция проводит проверку по данному факту.