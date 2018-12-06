В Сочи из-за ливня обрушился временный автомобильный мост

В Сочи в результате выпадения обильных осадков обрушился временный автомобильный мост через реку Чахцуцыр в Адлерском районе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- В целях обеспечения безопасности граждан сотрудники ГИБДД перекрыли движение в данном направлении. Рекомендуем водителям воздержаться от поездок в указанном направление до устранения последствий обрушения. Альтернативных путей объезда нет, - рассказали в ведомстве.

Как уже писала "РГ", в середине ноября из-за повышения уровня воды в реке Чахцуцыр в результате дождей на четвертом километре автодороги Адлер - Нижняя Шиловка частично обвалился мост. Чтобы восстановить движение на участке, была возведена временная конструкция.