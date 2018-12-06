В Екатеринбурге эвакуировали общежитие из-за пожара

Общежитие екатеринбургского экономико-технологического колледжа на улице Войкова сегодня ночью эвакуировали после того как сработала пожарная сигнализация.

Как передает пресс-служба МЧС Свердловской области, сигнал поступил в 00:35 по местному времени. Еще до того, как пожарные приехали на месте, из здания вышли двести человек.

"Возгорание в шахте дымоудаления было оперативно потушено персоналом общежития. Пожарные обследовали помещения и после проветривания студенты вернулись в здание", - рассказали в ведомстве.

Благодаря сигнализации удалось сразу обнаружить возгорание и вывести людей - никто не пострадал.