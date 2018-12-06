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06.12.2018 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре на подростка завели дело за сообщение об угрозе теракта

Текст: Мария Гафурова

В Нижневартовске 15-летний школьник может получить уголовное наказание за ложное сообщение об угрозе теракта.
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Подросток оставил комментарий с угрозой под постом об активированных днях (отмена учебы в школах из-за морозов - ред.) в паблике городской телекомпании.

Как сообщает пресс-служба МВД по Югре, из-за сообщения работа канала была приостановлена на несколько часов. Экстренные службы эвакуировали персонал и обследовали здание.

Угроза не подтвердилась, но из-за сообщения были отвлечены значительные силы и средства экстренных служб и правоохранительных органов.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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