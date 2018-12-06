В Югре на подростка завели дело за сообщение об угрозе теракта

В Нижневартовске 15-летний школьник может получить уголовное наказание за ложное сообщение об угрозе теракта.

Подросток оставил комментарий с угрозой под постом об активированных днях (отмена учебы в школах из-за морозов - ред.) в паблике городской телекомпании.

Как сообщает пресс-служба МВД по Югре, из-за сообщения работа канала была приостановлена на несколько часов. Экстренные службы эвакуировали персонал и обследовали здание.

Угроза не подтвердилась, но из-за сообщения были отвлечены значительные силы и средства экстренных служб и правоохранительных органов.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".