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Роскачество составило рейтинг смартфонов

06.12.2018,  
08:00
Текст:  Марина Гусенко
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Роскачество и ICRT (Международная ассоциация организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров) провели новое тестирование смартфонов и составили рейтинг, в который вошло 309 моделей.

Каждые испытали по 229 параметрам безопасности и качества. Были проверены эргономика, возможности телефона, звонки, камера, набор смс, навигация, музыка, интернет и другие функции. Так, механическая прочность проверяется путем многократного съема и установки аккумулятора. Устойчивость дисплеев проверяют при помощи роботов, которые царапают стеклянные поверхности, также смартфоны ударяют и роняю. Влагоустойчивость тестируется с помощью специального дождя.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Проведенное исследование уникально. Оно позволило объективно сравнить смартфоны, а составленный рейтинг, даст возможность каждому выбрать оптимальный для себя вариант. Рейтинг составляется каждый год, и каждый раз пополняется новыми моделями. И новыми методиками для их испытаний. Каждая модель попадала на исследование в двух экземплярах, что давало возможность максимально четко выявить ее плюсы и минусы.

Какие смартфоны попали в десятку лучших моделей этого года и благодаря каким характеристикам, можно прочитать на сайте Роскачества, как и другие подробности исследования.

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Фото: Depositphotos.com
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