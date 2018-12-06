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06.12.2018,  
12:39
Текст:  Тимур Алимов

Российские БТР-82А вооружат управляемыми противотанковыми ракетами

БТР-82А планируется оснащать противотанковыми ракетными комплексами "Атака". Об этом заявил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

По его словам, в настоящее время ПТРК уже испытываются на бронетранспортерах.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ ТАСС
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- В ближайшее время мы планируем сделать машину, на которую будет установлено более серьезное вооружение. Сегодня мы уже испытали и пробуем поставить противотанковый ракетный комплекс "Атака", который действует на расстояние шести километров, - цитирует Красовицкого телеканал "Звезда".

Противотанковая управляемая ракета "Атака" предназначена для уничтожения бронетехники, укрепленных огневых точек, надводных и воздушных низколетящих объектов.

Комплекс может устанавливаться на вертолеты, различные боевые машины на шасси танков и катера. "Атака" позволяет поражать цели, не входя в зону противодействия. Высокая эффективность данных ракет неоднократно подтверждалась, в  том числе и боевых действиях в Сирии.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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БТР-82 представляет собой глубокую модернизацию хорошо известных БТР-80/БТР-80А. По сравнению с предшественником машина, принятая на вооружение в 2013 году, обладает повышенными проходимостью и ресурсом эксплуатации, усиленной противоминной стойкостью.Бронетранспортер оснащается противоосколочной защитой, улучшенной системой пожаротушения, а также современными радиостанциями и комбинированными приборами наблюдения.

БТР-82 с индексом "А" является модификацией с 30-миллиметровой пушкой 2А72 в боевом модуле.

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