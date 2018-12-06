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06.12.2018,  
14:16
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Российские "летающие танки" Ми-35М передали Пакистану

Армейская авиация сухопутных войск Пакистана получила четыре российских транспортно-боевых вертолета Ми-35М.

На днях на одной из авиабаз состоялась их торжественная передача. "Летающие танки" "Росвертола" так понравились пилотам этой страны, что их командование намерено и в будущем продолжить закупки таких винтокрылых машин.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Ми-35М в настоящее время являются одними из самых популярных вертолетов в мире. Они хорошо приспособлены для действий в экстремально жарких условиях и прекрасно показали себя в Ираке и Сирии в ходе боев с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ.

Благодаря наличию современных систем обнаружения и прицеливания "тридцать пятый" может поражать цели одинаково эффективно как днем, так и ночью.

В распоряжении экипажа разнообразное вооружение: управляемые и неуправляемые ракеты различных типов, авиабомбы и двуствольная 23-мм автоматическая пушка.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" был представлен новый вариант вертолета с дальнобойным ракетным комплексом "Вихрь", зенитными ракетами "Игла-С" и системой самообороны "Президент-С35".

На модернизированной машине установлены два двигателя ВК-2500-02 с мощностью на взлетном режиме 2200 л.с. Максимальная скорость полета достигает 300 км/ч. Дальность в основном боевом варианте - 460 км. Динамический потолок - 5400 м.

Машина может транспортировать 8 десантников.

Военные эксперты отмечают, что российская сторона всегда неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в военно-технической области, чего нельзя сказать о других государствах. Так, недавно была обнародована информация о заморозке США поставок в Пакистан вертолетов AH-1Z Viper и о срыве контракта с Турцией. Последняя должна была изготовить для пакистанской армейской авиации ударные вертолеты T129 Atak.

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