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СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара

Мировое кино
    06.12.2018, 21:47
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Laurent Rebours Фото: AP Photo/Laurent Rebours
Фото: AP Photo/Laurent Rebours

В неловкую ситуацию попал ряд отечественных и зарубежных СМИ и информационных агентств, растиражировав ложную информацию о смерти знакового франко-швейцарского режиссера, актера и продюсера, буревестника французской "новой волны" Жана-Люка Годара.

Извещалось, что Годар умер сегодня, в четверг, в возрасте 88 лет в Париже. Тогда как Годар не умер. Во всяком случае, никаких официальных подтверждений "вбросу" не последовало. Если не считать суеты в русской и французской "Википедиях".

Фото: kinopoisk.ru
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Издания в спешном порядке удаляют некрологи и переуточняют, но поисковики все помнят и злорадно тычут виртуальным носом.

Кроме того, фэйковая новость до сих доступна от своих корней.

Позже были вычислены и истоки - сетевой хулиган и пакостник Томмазо Дебенедетти.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Его отец был врачом, владел клиникой, мать - из семьи швейцарских банкиров. В 1949-м Годар поступил в Сорбонну, где изучал антропологию. Годом позже начал публиковать свои киноведческие заметки в профильных изданиях.

Как режиссер дебютировал в 54-м короткометражкой. В 1960-м снял свой первый полнометражный фильм - драму с Бельмондо "На последнем дыхании".

Всего на счету Годара порядка 130 работ, последняя из которых, "Образ и речь", вышла в этом году.

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