Новости

В Стокгольме раскопали уникальный арсенал XVII века 18:17
Названа главная версия рождения Земли 18:15
"Черная пантера" номинирована на "Золотой глобус" за лучший фильм 18:10
Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом 18:04
Владелец клиники по оплодотворению зачал 43 ребенка 17:55
У Renault Koleos новая версия: кроссовер подешевел на 130 тысяч рублей 17:49
В музее Москвы выставили найденные при строительстве метро окаменелости 17:27
Новый подземный переход появится на Алтуфьевском шоссе 17:25
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р 17:23
ЦБ: Россияне стали делать меньше сбережений 17:07
Кому положена "сельская" прибавка к пенсии 17:05
Стали известны самые популярные в России кроссоверы 17:05
Сотрудники Amazon отравились из-за ошибки робота на складе 16:50
Верховная Рада одобрила прекращение Договора о дружбе с РФ 16:48
Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров 16:37
Крымчане смогут до 2023 года упрощенно дооформить землю 16:33
Путин: Программа о создании общих рынков нефти и газа ЕАЭС согласована 16:31
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль 16:29
Экс-глава Удмуртии полностью признал вину в получении взятки 16:28
Рейнгольд: Рассказов, Тимофеев и Попов провалили игру с "Уралом" 16:28
Минск предлагает разработать долгосрочную стратегию системы ООН 16:23
Полицейские Европы нанесли удар по калабрийской мафии 16:15
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России 16:11
Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку 16:09
Верховная Рада приняла закон о расширении территории на море 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 16:50
Рубрика: В мире

Сотрудники Amazon отравились из-за ошибки робота на складе

Двадцать четыре сотрудника склада компании Amazon были госпитализированы с тяжелым отравлением репеллентом. Причиной ЧП стала ошибка сортировочной машины.

Инцидент произошел в городке Роббинсвилл в штате Нью-Джерси. Сотрудники склада внезапно стали жаловаться на проблемы с дыханием, а также жжение в глазах и першение в горле, передает телеканал CNN слова представителя администрации города Джона Нэлбоуна.

Американец насмерть отравился чипсами

Предварительное расследование показало, что выброс токсичного вещества произошел по вине сортировочной машины. Она проткнула аэрозольный баллон, в котором содержалось высокотоксичное средство для отпугивания медведей.

В итоге один из корпусов склада пришлось полностью эвакуировать. 24 сотрудника компании находятся в местной больнице, один из них - в критическом состоянии, сообщает The Wall Street Journal.

Причины инцидента выясняются.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков