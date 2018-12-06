Сотрудники Amazon отравились из-за ошибки робота на складе

Двадцать четыре сотрудника склада компании Amazon были госпитализированы с тяжелым отравлением репеллентом. Причиной ЧП стала ошибка сортировочной машины.

Инцидент произошел в городке Роббинсвилл в штате Нью-Джерси. Сотрудники склада внезапно стали жаловаться на проблемы с дыханием, а также жжение в глазах и першение в горле, передает телеканал CNN слова представителя администрации города Джона Нэлбоуна.

Предварительное расследование показало, что выброс токсичного вещества произошел по вине сортировочной машины. Она проткнула аэрозольный баллон, в котором содержалось высокотоксичное средство для отпугивания медведей.

В итоге один из корпусов склада пришлось полностью эвакуировать. 24 сотрудника компании находятся в местной больнице, один из них - в критическом состоянии, сообщает The Wall Street Journal.

Причины инцидента выясняются.