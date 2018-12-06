"Тайвина Ланнистера" из "Игры престолов" позвали в приквел "Кингсмана"

Приквел-спинофф серии шпионских боевиков Kingsman, лента Kingsman: The Great Game, все явственнее обрастает мясом небезынтересного каста.

Ранее стало известно, что в картине снимутся Рэйф Файнс и Харрис Дикинсон. К которым, суммирует сведения последних дней Collider, теперь присоединяются немец Даниэль Брюль, полковник Земо из "Первого мстителя", блестящий Чарльз Дэнс - Тайвин Ланнистер из "Игры престолов", фактурный валлийский актер и музыкант Рис Иванс - Майкрофт Холмс из "Элементарно".

Кого сыграют первые двое - пока не указано. Про Иванса же известно, что он ведет переговоры по роли "опасного русского мистика-манипулятора". На которую в октябре тихо прочили Брэда Питта.

Режиссером приквела выступит постановщик первых двух фильмов, и анонсированного третьего, Мэттью Вон. Сюжет картины развернется в годы Первой мировой войны.

При этом издание отмечает, что при кастинге Вон ориентируется не просто на то, чтобы привлечь в фильм крупных звезд, как в сиквеле, но и на то, чтобы это были "действительно отличные актеры".

Дата премьеры не обозначена. Предположительно - 2020-й.

Основанный на серии комиксов Marvel, фильм "Kingsman: Секретная служба" (Kingsman: The Secret Service) вышел в 2015-м, заработав почти 415 миллионов. Премьера ленты "Kingsman: Золотое кольцо" (Kingsman: The Golden Circle) состоялась в прошлом году. Картина заработала 411 миллионов.