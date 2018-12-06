Новости

Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров 16:37
На 90-м году жизни умерла актриса Галина Анисимова 15:50
Тоби Кеббелл снимется в новом сериале Шьямалана 15:09
Трейлер: второй сезон сериала "Двойник" покажут в России 14:11
Итан Хоук сыграет в "Городе головорезов" лидера Wu-Tang Clan RZA 13:52

"Тайвина Ланнистера" из "Игры престолов" позвали в приквел "Кингсмана"

Новости
    06.12.2018, 15:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Приквел-спинофф серии шпионских боевиков Kingsman, лента Kingsman: The Great Game, все явственнее обрастает мясом небезынтересного каста.

Ранее стало известно, что в картине снимутся Рэйф Файнс и Харрис Дикинсон. К которым, суммирует сведения последних дней Collider, теперь присоединяются немец Даниэль Брюль, полковник Земо из "Первого мстителя", блестящий Чарльз Дэнс - Тайвин Ланнистер из "Игры престолов", фактурный валлийский актер и музыкант Рис Иванс - Майкрофт Холмс из "Элементарно".

Фото: kinopoisk.ru
Тоби Кеббелл снимется в новом сериале Шьямалана

Кого сыграют первые двое - пока не указано. Про Иванса же известно, что он ведет переговоры по роли "опасного русского мистика-манипулятора". На которую в октябре тихо прочили Брэда Питта.

Режиссером приквела выступит постановщик первых двух фильмов, и анонсированного третьего, Мэттью Вон. Сюжет картины развернется в годы Первой мировой войны.

При этом издание отмечает, что при кастинге Вон ориентируется не просто на то, чтобы привлечь в фильм крупных звезд, как в сиквеле, но и на то, чтобы это были "действительно отличные актеры".

Дата премьеры не обозначена. Предположительно - 2020-й.

Основанный на серии комиксов Marvel, фильм "Kingsman: Секретная служба" (Kingsman: The Secret Service) вышел в 2015-м, заработав почти 415 миллионов. Премьера ленты "Kingsman: Золотое кольцо" (Kingsman: The Golden Circle) состоялась в прошлом году. Картина заработала 411 миллионов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

СМИ: Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации Лавкрафта 13:42
Джастин Тимберлейк отменил концерты из-за состояния здоровья 12:50
Представитель Леонтьева прокомментировал заявление об уходе со сцены 12:43
Трейлер: Стив Бушеми в роли уставшего Бога в продолжении "Чудотворцев" 11:19
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/bbcpress
Вышел мрачный трейлер мультфильма "Обитатели холмов" 05.12.2018
"Не в этой жизни": Кит Харингтон не вернется в мир "Игры престолов" 05.12.2018
Видео: эксперты The Guardian назвали сто лучших песен 2018 года 04.12.2018
⧣ Игра престолов
Фото: kinopoisk.ru
Нэд Старк и кхал Дрого вернутся в "Игру престолов" 29.11.2018
Видео: герои "Игры престолов" фыркают в слоумо 27.11.2018
"Король Ночи" из "Игры престолов" займется сериалом по "Ведьмаку" 27.11.2018
⧣ шпионские фильмы
Фото: РИА Новости
Брэд Питт может сыграть Григория Распутина в приквеле Kingsman 28.10.2018
Звезда "Игры престолов" может стать новым Джеймсом Бондом 15.10.2018
Вышел трейлер экранизации автором "Олдбоя" книги Джона Ле Карре 09.10.2018