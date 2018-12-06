Трейлер: Стив Бушеми в роли уставшего Бога в продолжении "Чудотворцев"

Небесная канцелярия в лице Дэниела Рэдклиффа и Стива Бушеми - в тизере сериала "Чудотворцы" (Miracle Workers).

Бушеми сыграет роль Бога, заменив на столь ответственном актерском посту известного комика Оуэна Уилсона, который изначально был назначен на проект.

Первый сезон антологии, основанный на книге шоураннера сериала Саймона Рича (неполиткорректная сюрреалистическая комедия "Мужчина ищет женщину"), расскажет о работниках рая, где ангел низшей касты Крэйг (Дэниел Рэдклифф) обычно занимается тем, что архивирует и распределяет по категориям поступающие от людей молитвы и просьбы. Но в этот раз все серьезно: до ангела долетает информация о том, что Земле грозит погибель.

Однако Богу уже давно не интересна жизнь простых смертных, он занят лишь своими хобби (например, ребрендингом имен для ураганов) и подумывает об отставке. Даже грядущая катастрофа не вызывает в нем никакого сочувствия или энтузиазма.

Отчаявшись привлечь внимание своего начальства, Крэйг решает сотворить самое настоящее чудо с помощью сочувствующих ангелов-филантропов.

Шоу появится в эфире TBS 12 февраля.