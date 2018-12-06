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06.12.2018,  
10:55
Текст:  Антон Валагин

Убийца авианосцев: Су-57 вооружат аналогом "Кинжала"

Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, схожими с комплексом "Кинжал".

Фото: Минобороны РФ
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- Соответствующие работы внесены в Госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Самолеты получат ракету с характеристиками "Кинжала", но меньших габаритов - чтобы она помещалась во внутрифюзеляжные отсеки,  - сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Гиперзвуковая противокорабельная ракета авиационного базирования "Кинжал" проходит опытно-боевую эксплуатацию в Южном военном округе. Пока у оружия только один носитель - специальным образом модернизированный стратосферный перехватчик МиГ-31К. Это связано с большим весом и габаритами "Кинжала" - МиГ-31 разрабатывался для применения дальнобойных тяжелых ракет Р-37 класса "воздух-воздух". Также гиперзвуковые ракеты могут получить дальние ракетоносцы Ту-22М3 - их главной мишенью целью являются авианосцы, а "Кинжал" создан для поражения крупных кораблей.

Боевая дальность ракеты 1500 километров. Кинжал создан на базе боеприпаса для сухопутного оперативно-тактического комплекса "Искандер".

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