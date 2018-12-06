Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и AH-64 Apache сравнили в США

В заочную схватку с Ка-52 американцы отправили новейшую модификацию Apache AH-64E. Это и неудивительно, ведь первая модель главного ударного вертолета США старше "Аллигатора" на 22 года.

Сравнить "два лучших боевых вертолета в мире" решил Business Insider.

Начинают авторы с летных характеристик. Максимальная скорость Ка-52, по данным издания, составляет 196 миль в час (свыше 300 км/ч), предельная высота - 18 044 фута (5 500 метров). Новейший Apache способен разгонятся до 188 миль в час, максимальная высота полета составляет 20 500 футов (примерно 6 250 метров)

Что касается конструкции, здесь преимущество "Аллигатора" очевидно. Он оснащен сразу двумя несущими трехлопастными винтами, что делает его очень маневренным. У Apache традиционный четырехлопастной одиночный винт и еще один хвостовой.

И, наконец, вооружение.

Здесь "Аллигатору" тоже есть чем похвастаться: противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" и "Атака", ракеты класса "воздух-земля" X-25МЛ и 80-мм неуправляемые ракеты C-8 или 122-мм С-13. А модификация Ка-52К оснащена еще и противокорабельными ракетами Х-35, которые поражают цель на расстоянии до 130 километров. Имеется у "Аллигатора" и автоматическая 30-мм пушка 2A42.

Арсенал Apache гораздо скромнее: ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля", 76 неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров и 30-миллиметровая пушка.

Однако у AH-64E, по мнению авторов, есть "козырь в рукаве". Речь идет о дронах, которыми можно управлять с вертолета. Беспилотники снабжают Apache видео и дополнительными данными. Именно это, полагают эксперты, и дает некоторое преимущество американскому вертолету над российским.

Заметим, что вывод это сомнительный, ведь в расчет не берутся новейшие российские РЭБ, способные превратить беспилотники в бесполезную груду металлолома.