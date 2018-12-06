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Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов

Наше кино
    06.12.2018, 18:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Союз Кинематографистов России Фото: Союз Кинематографистов России
Фото: Союз Кинематографистов России

Сегодня скончался режиссер и сценарист, Заслуженного деятеля искусств РСФСР, Ветерана Великой Отечественной войны Борис Константинович Сарахатунов, принимавший участие в создании почти пятисот документальных и научно-популярных фильмов.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Борис Сарахатунов родился 28 ноября 1924 года в Тбилиси.

Воевал на Украинском фронте Великой Отечественной, награжден медалью "За отвагу" - за форсирование реки Одер и ночной бой за немецкую деревню Гроссдорф.

В 1946-м поступил во ВГИК. С 1951 по 1969 годы - редактор, режиссер и директор Дальневосточной студии кинохроники в Хабаровске, где снял порядка двухсот выпусков киножурнала "Советский Дальний Восток".

С 1969 по 1979-й работал на киностудии "Беларусьфильм". С 1979 года - главный редактор и режиссер Центральная студия документальных фильмов. Снимал по всему миру - в том числе на Аляске и Гавайях.

Лауреат премий ряда кинофестивалей.

В числе наиболее известных работ - "Человек человеку", "Средь шумного бала", "День Победы. Полвека спустя", "Лицедеи и пророки", "На крутом переломе".

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