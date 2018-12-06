В Киргизии задержан чиновник за вымогательство взятки в $500 тысяч

В Киргизии задержали замминистра транспорта республики за вымогательство взятки более чем в полмиллиона долларов. Об этом сообщают в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) КР.

Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали высокопоставленного чиновника с поличным при передаче ему части требуемой суммы – 50 тысяч долларов наличными. Деньги он получил от одной из иностранных компаний за продвижение ее интересов.

Заместитель министра возглавлял тендерную комиссию, рассматривавшую заявки на выполнение ремонта и строительства важных автомагистралей Киргизии. Взятку он требовал за принятие положительного решения в пользу компании. Свои услуги чиновник оценил в 520 тысяч долларов.

Ранее, как утверждают источники в Госкомитете, замминистра успел получить 120 тысяч долларов. Деньги ему передали посредники – его же родственники. Оставшуюся часть суммы, по версии спецслужб, он рассчитывал получить в течение нескольких недель.

Чиновника поместили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Ведется следствие. По данным местных СМИ, задержанный работал в должности замминистра с начала прошлого года.