Изображения представителей флоры в интерьерах XVIII века редко появлялись без особой на то причины: каждому из них приписывали особое символическое значение. Так, присутствие на предметах декора слона сулило обитателям дома хорошую память и мудрость, белки - особую проницательность, ну а, обезьяна, один из символов эпохи рококо, напоминала о том, что жизнь слишком скоротечна, чтобы относится к ней серьезно и не позволять себе то и дело отступать от общепринятых правил.

Мастера флорентийской мануфактуры Richard Ginori, которая появилась в 1735 году, ориентировались в этой символической системе координат с закрытыми глазами - как и большинство их коллег той эпохи. Впрочем, главным достоинством мануфактуры всегда был фарфор - настолько безупречный, что многие итальянцы до сих пор предпочитают называть самые красивые фарфоровые изделия не иначе, как "джинори".

Новая коллекция фарфоровых столовых предметов "джинори", Totem, изобилует природными символами, причем в самых причудливых сочетаниях: олицетворяющие любовь и верность пингвины соседствуют с отсылающими к эпохе рококо раковинами, слон выступает откуда-то из глубины декорированной багряным занавесом сцены, а, например, отвечающие за надежность и силу верблюды окружены хороводом из ананасов. И, конечно, все эти изящные тарелки, чаши и шкатулки демонстрируют традиционную для бренда сложную цветовую гамму с плавными нюансированными переходами и драматичными контрастными сочетаниями. Все изделия из коллекции Totem уже доступны в пространстве Richard Ginori в Петровском Пассаже.