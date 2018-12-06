Великобритания приостанавливает выдачу "золотых виз"

Великобритания приостанавливает выдачу так называемых "золотых виз" - программу Tier 1, которая распространяется на крупнейших иностранных инвесторов, готовых вложить значительные средства в экономику стран Евросоюза и в обмен на это получить гражданство или вид на жительство государства, куда были инвестированы деньги. Она была введена в действие 2008 году и позволила странам ЕС заработать десятки миллиардов евро.

Применительно к Великобритании на гражданство этой страны мог рассчитывать тот инвестор, который был готов вложить в британскую экономику не меньше 2 миллионов фунтов стерлингов. При этом значительную долю "золотых виз" в Альбионе получили граждане РФ.

И вот теперь в полночь пятницы по местному времени действие этой программы прекращается. Шаг временный, который, как ожидается, перестанет действовать уже в следующем году. Тем не менее, власти Великобритании уже дали понять, что заявители больше не смогут инвестировать в государственные британские облигации и в рамках новой реформы будут должны инвестировать в активные и торговые британские компании.

Официальный Лондон, пишет The Guardian, объясняет этот временный шаг необходимостью борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег. "Великобритания всегда будет открыта для законных и настоящих инвесторов, готовых помогать нашей экономике и бизнесу. Тем не менее, мы не потерпим людей, которые играют не по правилам и хотят злоупотреблять системой", - заявила министр иммиграции Великобритании Кэролайн Нокс.

"Золотые визы" регулярно подверглись критике в британском обществе за то, что они предоставляют легкий путь в Великобританию для олигархов и супербогатых людей, желающих отмыть украденные средства. В первой половине этого года количество претендентов на получение таких виз увеличилось на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что в количественном отношении составило в общей сложности более чем 400 заявок от богатых зарубежных инвесторов.