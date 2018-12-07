Басков отверг предложение руки и сердца балерины Волочковой

42-летний "золотой голос России", шоумен, оперный и эстрадный певец, актер Николай Басков тактично "завернул" намеки балерины и актрисы Анастасии Волочковой на их предполагаемую будущую свадьбу.

Анастасия Юрьевна, виртуоз внезапных шпагатов, которой, кстати, тоже 42 года, опубликовала сегодня в своем Instagram совместное фото (для которого певцу пришлось встать на цыпочки), сделанное на съемках новогоднего шоу канала "Россия". Подписав: "Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!".

При этом артистка уточнила, что их отношения "проверены временем", а серьги, украшающие уши балерины - "подарок Николая".

"А Басков знает об этом?" - тут же принялись язвить комментаторы.

Другие предположили, что Басков просто станет тамадой на бракосочетании Анастасии. В то время как третьи корят злопыхающих юзеров за отсутствие чувства юмора и непонимание простейших шуток.

Позже в комментариях, как сообщается, был замечен и сам Басков, отметивший, что свадьба, безусловно, состоится, "но у каждого своя".

Басков родился в 1976 году в Москве. Записал десять альбомов. Снялся в фильмах и сериалах "Моя прекрасная няня, "Наша Russia. Яйца судьбы", "Поворот наоборот", "Воронины", "Бородач. Понять и простить", "Судьба-злодейка", "Всё исправить".

Согласно данным открытых источников, роман певца с Волочковой длился с 2011 по 2013 год. После чего Николай переключился на модель и певицу Софи Кальчеву. И далее - на модель Викторию Лопырёву. Летом 2017-го было объявлено о свадьбе Баскова и Виктории в городе Грозном, но позже свадьбу отменили и все мероприятие обозначили как пиар-акцию.