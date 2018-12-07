Басков отверг предложение руки и сердца балерины Волочковой

42-летний "золотой голос России", шоумен, оперный и эстрадный певец, актер Николай Басков тактично "завернул" намеки балерины и актрисы Анастасии Волочковой на их предполагаемую будущую свадьбу.
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Наши отношения с Колей @nikolaibaskov проверены временем..👍 Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!🌺 Эти серьги подарок Николая.🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #свадьба
Анастасия Юрьевна, виртуоз внезапных шпагатов, которой, кстати, тоже 42 года, опубликовала сегодня в своем Instagram совместное фото (для которого певцу пришлось встать на цыпочки), сделанное на съемках новогоднего шоу канала "Россия". Подписав: "Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!".
При этом артистка уточнила, что их отношения "проверены временем", а серьги, украшающие уши балерины - "подарок Николая".
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Настолько насыщенный день, что даже пришлось закрыть комментарии. Многих они задели.😂 Желаю всем, кто давно скучал по фирменному шпагату, хороших снов! Ага?😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
"А Басков знает об этом?" - тут же принялись язвить комментаторы.
Другие предположили, что Басков просто станет тамадой на бракосочетании Анастасии. В то время как третьи корят злопыхающих юзеров за отсутствие чувства юмора и непонимание простейших шуток.
Позже в комментариях, как сообщается, был замечен и сам Басков, отметивший, что свадьба, безусловно, состоится, "но у каждого своя".
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Доброе зимнее утро. Хорошего дня желаем всем. А у меня этот день сегодняшний очень творчески светлый, приятный, интересный и насыщенный!👍😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Басков родился в 1976 году в Москве. Записал десять альбомов. Снялся в фильмах и сериалах "Моя прекрасная няня, "Наша Russia. Яйца судьбы", "Поворот наоборот", "Воронины", "Бородач. Понять и простить", "Судьба-злодейка", "Всё исправить".
Согласно данным открытых источников, роман певца с Волочковой длился с 2011 по 2013 год. После чего Николай переключился на модель и певицу Софи Кальчеву. И далее - на модель Викторию Лопырёву. Летом 2017-го было объявлено о свадьбе Баскова и Виктории в городе Грозном, но позже свадьбу отменили и все мероприятие обозначили как пиар-акцию.