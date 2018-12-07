Новости

Майкл Дуглас ответил на обвинения в публичной мастурбации 14:59
MTV перезапустит культовое анимационное шоу "Звездные бои насмерть" 13:05
Фото: в Африке запустили тур для фанатов мультфильма "Король Лев" 12:33
Вышел эффектный тизер финального сезона "Игры престолов" 11:53
Умер вокалист и гитарист панк-группы Buzzcocks Пит Шелли 11:25

Басков отверг предложение руки и сердца балерины Волочковой

Поп-музыка
    07.12.2018, 13:20
Текст:   Олег Усков

42-летний "золотой голос России", шоумен, оперный и эстрадный певец, актер Николай Басков тактично "завернул" намеки балерины и актрисы Анастасии Волочковой на их предполагаемую будущую свадьбу.

Анастасия Юрьевна, виртуоз внезапных шпагатов, которой, кстати, тоже 42 года, опубликовала сегодня в своем Instagram совместное фото (для которого певцу пришлось встать на цыпочки), сделанное на съемках  новогоднего шоу канала "Россия". Подписав: "Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!".

При этом артистка уточнила, что их отношения "проверены временем", а серьги, украшающие уши балерины - "подарок Николая".

"А Басков знает об этом?" - тут же принялись язвить комментаторы.

Другие предположили, что Басков просто станет тамадой на бракосочетании Анастасии. В то время как третьи корят злопыхающих юзеров за отсутствие чувства юмора и непонимание простейших шуток.

Позже в комментариях, как сообщается, был замечен и сам Басков, отметивший, что свадьба, безусловно, состоится, "но у каждого своя".

Басков родился в 1976 году в Москве. Записал десять альбомов. Снялся в фильмах и сериалах "Моя прекрасная няня, "Наша Russia. Яйца судьбы", "Поворот наоборот", "Воронины", "Бородач. Понять и простить", "Судьба-злодейка", "Всё исправить".

Согласно данным открытых источников, роман певца с Волочковой длился с 2011 по 2013 год. После чего Николай переключился на модель и певицу Софи Кальчеву. И далее - на модель Викторию Лопырёву. Летом 2017-го было объявлено о свадьбе Баскова и Виктории в городе Грозном, но позже свадьбу отменили и все мероприятие обозначили как пиар-акцию.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Трэш-фильм про ламу-убийцу из космоса пытались продать за 1 млн долларов 11:07
Кевин Харт не будет вести "Оскар" из-за "гомофобских шуток" в Twitter 10:49
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жан-Люка Годара 06.12.2018
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 06.12.2018
⧣ интернет
Фото: AFP/ JEAN-CLAUDE COUTAUSSE
Видео: Bohemian Rhapsody на 64 дисководах 27.11.2018
СМИ: Юная дочь актера Джуда Лоу вышла в свет в футболке с Путиным 25.11.2018
Видео: Дудь снял фильм про Олега Табакова 22.11.2018
⧣ Россия
Фото: Союз Кинематографистов России
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 06.12.2018
Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров 06.12.2018
На 90-м году жизни умерла актриса Галина Анисимова 06.12.2018
⧣ фото
Фото: AP/ Mark J. Terrill
Джастин Тимберлейк отменил концерты из-за состояния здоровья 06.12.2018
Представитель Леонтьева прокомментировал заявление об уходе со сцены 06.12.2018
У церемонии вручения премии "Оскар" будет новый ведущий 05.12.2018