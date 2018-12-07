Об этом "Родине" сообщили в Мосгорнаследии.

Информация о большом количестве человеческих костей, обнаруженных во время рытья котлована, появилась на информационных лентах сегодня. Однако официального подтверждения до этого момента не было.

Как сообщили корреспонденту "Родины" в Мосгорнаследии, человеческие останки действительно были найдены на улице Дурова во время археологических наблюдений при проведении земляных работ.

- Они обнаружены в траншее, проложенной под приямок для монтажа башенного крана: на данном участке планируется возведение нового корпуса театра "Уголок дедушки Дурова", - уточнили в Мосгорнаследии, добавив, что археологи осуществляют постоянный надзор за этим участком.

Судя по всему, захоронение относится к XVII-XVIII векам. Оно расположено на территории бывшей улицы Божедомки. На картах обозначалась как Божедомская.

Новая Божедомская теперь называется улицей Достоевского - в честь писателя, который жил здесь. Старая Божедомская с советских времен носит имя Дурова. Именно здесь известный артист цирка и дрессировщик Владимир Дуров в начале ХХ века приобрел дом, в котором разместил зверей. Тут он открыл театр живого уголка, который и сейчас известен как "Уголок Дурова".

Божедомка ("Убогими домами" называли приюты для бродяг, немощных, стариков) всегда была известна тем, что сюда со всей Москвы свозили тела безымянных погибших, утопленников. Зимой тела складывали здесь, а весной захоранивали в общих могилах.

На Божедомке до 1930-х годов стояла и Воздвиженская церковь, "что на Убогих домах" (известна и как храм Иоанна Воина). Церковь сломали, а практически на ее месте построили гостиницу Центрального дома Красной армии. Она находится почти напротив "Уголка Дурова".

В Мосгорнаследии отметили, что эти останки уже поднимались из земли в 1990-х. Тогда траншея была проложена в первый раз, а строительство - приостановлено. Кости просто засыпали землей.

Правоохранительные органы поставлены в известность об этой находке. Останки извлечены из земли и упакованы для сохранения, а исполнители работ ведут переговоры о централизованном перезахоронении останков на одном из столичных кладбищ.