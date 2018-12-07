В правительстве обсудят меры по развитию торговли

Комиссия при оплате банковской картой покупок в магазинах может быть снижена, а предельная доля торговых сетей на региональных рынках увеличена. Предложения по развитию торговли в правительство должны представить до 1 февраля заинтересованные ведомства и бизнес, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Поручение было дано по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями розничной торговли, состоявшегося 26 ноября. Среди исполнителей указаны Минфин, Минпромторг, Банк России, Федеральная антимонопольная служба, уточнили в АКОРТ.

Один из вопросов - взимание банками комиссии за обслуживание банковских карт для расчетов в розничных магазинах. Эта проблема неоднократно обсуждалась представителями бизнеса. За операции по карте банки взимают комиссию от 1 до 1,5 процента от суммы операции. Причем для предприятий, торгующих непродовольственными товарами, она выше, чем для продуктового сегмента. Издержки в конечном итоге закладываются в стоимость товаров для потребителей.

При росте объемов безналичных расчетов издержки на обслуживание карт также растут, что сдерживает развитие самих безналичных расчетов. Ретейлеры предлагают установить единую комиссию для всех сегментов торговли в разумных пределах.

Также может быть увеличена доля присутствия торговых сетей в регионах. Сейчас она ограничена 25 процентами. Предлагается, в частности, поменять методику расчета доли, исключив из нее партнерские сети. Тогда ретейлеры смогут открывать больше магазинов.