Эстонец попытался вывезти из Беларуси коллекцию раритетных марок

Коллекцию из тысячи почтовых марок, которые были признаны культурными ценностями, попытался незаконно вывезти с территории Евразийского экономического союза гражданин Эстонии. Об этом сообщили 7 декабря БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

По информации агентства, в пункте пропуска "Григоровщина" сотрудники Витебской таможни при проведении контроля микроавтобуса Renault Master обнаружили в личных вещах пассажира около 2,5 тысяч почтовых марок и конвертов с наклеенными марками. По заключению эксперта, "более тысячи марок и 10 конвертов из данной коллекции, созданные более ста лет назад, были признаны культурными ценностями". Их общая стоимость, по предварительной оценке, составляет около миллиона российских рублей.

По данному факту Витебской таможней проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.