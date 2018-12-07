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7 декабря 2018 г. 21:00
Общество
Текст: Артем Локалов

Спасайте, кто может

Волонтеры, сохраняющие затопленный храм на Русском Севере, получат 2 миллиона от фонда Никиты Михалкова
Об этом режиссер сообщил сегодня в Кремле, где награждали лауреатов Русского географического общества.
Затопленный Храм Рождества Христова в бывшем селе Крохино. Фото: Игорь Давыдов
Затопленный Храм Рождества Христова в бывшем селе Крохино. Фото: Игорь Давыдов

"Родина" много писала о храме в Крохино и Анор Тукаевой - руководителе благотворительного фонда, который собирает средства на его сохранение. Она вместе с волонтерами с 2009 года постоянно приезжает к храму.

Фото: Благотворительный фонд "Центр возрождения культурного наследия "Крохино"
Как спасателей затопленного храма, просивших о помощи, наконец услышали

В прошлом году "Родина" представила фильм "Спасение утопающего" о том, как волонтеры хотят сохранить руины и создать здесь храм-маяк в память о сотнях церквей, деревень и городов, затопленных во время строительства водохранилищ.

Некоторые кадры из фильма, сделанные оператором Игорем Давыдовым, сегодня были использованы для презентации проекта на сцене в Кремле.

А первый снимок Рождественского храма с воздуха тоже впервые появился в "Родине". В 1993 году Александр Джус сделал этот кадр с вертолета.

Храм в Крохино на обложке журнала "Родина" в 1993 году. / Александр Джус

Победителем в номинации "Лучший молодежный проект" стал сервис путешествий со смыслом "Гудсерфинг". Но благотворительный фонд Крохино был отмечен специальным призом.

Его Анор Тукаевой вручил режиссер Никита Михалков. Он отметил желание волонтеров украсить малую Родину.

Фото: скриншот с сайта krokhino.livejournal.com
Опубликованы редкие кадры храма в Крохино до его затопления

- Взяться за дело и вот так его делать - искренне и с энтузиазмом - мне показалось, что это замечательно, - сказал Михалков. - Было бы правильно этот проект отметить, потому что это важный импульс для всех. Поэтому хочу наградить ребят, которые сохраняют храм-маяк.

Михалков заявил, что благотворительный фонд "12" (назван так в честь его фильма) выделит волонтерам, которые занимаются сохранением останков храма в Крохино, два миллиона рублей. Деньги необходимы, в первую очередь, на укрепление защитной дамбы, различные строительные и противоаварийные работы. И для устройства храма-маяка. Проект уже есть. 

В этом году власти Вологодской области и Белозерского района решили, наконец, передать руины храма фонду "Центр возрождения культурного наследия "Крохино". И то, что проект отметили на самом высоком уровне, возможно, поможет быстрее решить бюрократические вопросы.

- Это неожиданно для нас, особенно после того, как объявили победителя в номинации, - призналась Анор Тукаева.

2017-й год. Волонтеры грузят бревна для сооружения мостков к затопленному храму. / Игорь Давыдов

Она рассказала о "главном герое" - Рождественском храме. И поблагодарила Русское географическое общество и волонтеров, которые приезжают в Крохино несколько раз в год из разных городов России.

Фото: Артем Локалов и Дмитрий Амелин
Карбас под флагом "Родины" совершил поход от Лешуконии до Соловков

- Это сложно. Но это воспитывает бережливое отношение к нашему наследию, - уверена Анор.

Надо добавить, что в этом году в Краснодаре премию Русского географического общества в номинации "Признание общественности" (лидер в интернет-голосовании, более 20 тысяч голосов) получил проект "Поморский карбас", информационным спонсором которого была "Родина".

Летом 2017-го в архангельской глубинке энтузиасты построили поморское судно по старинной технологии и на нем под парусами за две недели дошли по рекам Вашке, Мезени и Белому морю до Соловецких островов.

Темы дня:
#награды
#журнал Родина
#благотворительность