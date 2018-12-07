Закон Калужской области от 6 декабря 2018 года № 419-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

общий объем доходов областного бюджета в сумме 57 156 542,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 188 769,1 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 61 713 480,5 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области в сумме 5 444 264,2 тыс. рублей;

нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2020 года в сумме 28 472 582,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской области в сумме 1 424 208,1 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Калужской области в сумме 33 577 441,1 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 4 556 938,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 57 799 603,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 267 274,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 59 116 906,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 603 149,5 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 59 688 521,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 285 531,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 59 116 906,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 625 687,9 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области на 2020 год в сумме 4 827 955,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 888 541,1 тыс. рублей;

нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области на 2020 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2021 года в сумме 25 175 334,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской области в сумме 786 208,1 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 19 284 037,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской области в сумме 213 408,1 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Калужской области на 2020 год в сумме 34 672 630,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 36 759 629,9 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 1 888 918,1 тыс. рублей, в 2021 году дефицит (профицит) областного бюджета отсутствует.

Статья 2. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области и бюджетами муниципальных образований Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Калужской области доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить поступления доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

на 2019 год - согласно приложению № 6 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Калужской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

на 2019 год - согласно приложению № 8 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2019 год - согласно приложению № 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов областного бюджета перечень главных распорядителей средств областного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 10 и № 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2019 год - согласно приложению № 12 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2019 год - согласно приложению № 14 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную поддержку семьи и детей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

6. Утвердить по министерству финансов Калужской области объем средств, зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований:

на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2019 год в сумме 4 946 031,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 818 779,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 013 374,9 тыс. рублей;

на реализацию указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям работников на 2019 год в сумме 179 248,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 179 248,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 179 248,4 тыс. рублей.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 5 808 839,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 382 119,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 441 433,9 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Калужской области

1. Установить с 1 октября 2019 года с учетом уровня индексации, принятого для федеральных государственных гражданских служащих, уровень индексации размеров должностных окладов по государственным должностям Калужской области и окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Калужской области, сложившихся на 1 января 2019 года, в размере 4,3 процента.

2. Установить, что через Администрацию Губернатора Калужской области осуществляется финансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

3. Установить, что реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" в части совершенствования системы оплаты труда лиц, замещающих государственные должности и государственные должности государственной гражданской службы органов исполнительной власти Калужской области, планируется сверх фонда оплаты труда, установленного Законом Калужской области от 27.12.2006 № 275-ОЗ "О Реестре государственных должностей Калужской области и должностей государственной гражданской службы Калужской области, оплате труда лиц, замещающих государственные должности Калужской области, и государственных гражданских служащих Калужской области", за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на эти цели в составе бюджетных ассигнований, утвержденных пунктом 6 статьи 6 настоящего Закона.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере общегосударственных вопросов, национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области, в следующих случаях:

1) по министерству экономического развития Калужской области:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области";

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области";

2) по министерству сельского хозяйства Калужской области:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области", в том числе на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, произведенных в период 2016-2019 годов, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области;

- на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области";

- на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области";

3) по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области";

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области";

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области";

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области";

4) по министерству конкурентной политики Калужской области - на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области".

2. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, порядок определения объема и предоставления которых устанавливаются Правительством Калужской области, предоставляются:

1) по министерству экономического развития Калужской области:

- Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области в виде имущественного взноса в рамках государственной программы Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области";

- Фонду развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области в виде имущественного взноса в рамках государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области";

2) по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:

- Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области в виде имущественного взноса на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области";

- Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области в виде имущественного взноса на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области";

- Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в виде имущественного взноса для обеспечения деятельности в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в рамках государственной программы Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области".

3. Установить, что дополнительные социальные выплаты для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, и при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, предусмотренные по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", предоставляются в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области.

4. Установить, что социальные выплаты на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов, предусмотренные по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", предоставляются в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области.

5. Установить, что предоставление средств на приобретение земельных участков в областную собственность, предусмотренных по министерству экономического развития Калужской области по государственной программе Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области", производится в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области.

6. Установить, что с 1 января 2019 года прекращается начисление процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными на срок до двух лет сельскохозяйственными товаропроизводителями и другими организациями агропромышленного комплекса Калужской области в 1996-2002 годах за счет средств областного бюджета, а также пеней и штрафов.

7. Установить, что реструктуризация задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей Калужской области по платежам в областной бюджет, по бюджетным кредитам, полученным из фонда стабилизации и развития АПК в 1998-2002 годах, осуществляется в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2003 № 52 "О реализации Федерального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

8. Установить, что формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование осуществляется в порядке, установленном Правительством Калужской области.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

10. Установить, что по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области производится финансирование мероприятий по осуществлению строительного контроля и надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов областной собственности.

11. Установить, что гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренные по министерству сельского хозяйства Калужской области на развитие семейных животноводческих ферм, на поддержку начинающих фермеров, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и (или) сельскохозяйственных сбытовых кооперативов или потребительских обществ, на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках реализации государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области", предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

12. Установить, что по министерству сельского хозяйства Калужской области субсидии (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области, в следующих случаях:

- Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) в виде имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области";

- на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области";

- на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области";

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области".

13. Установить, что через службу по организационному обеспечению мировых судей Калужской области осуществляется финансирование расходов по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные по министерству здравоохранения Калужской области, предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области, на возмещение затрат негосударственным учреждениям здравоохранения, в том числе медицинским организациям частной системы здравоохранения, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи и проведением патологоанатомических исследований.

2. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья, предоставляются министерством здравоохранения Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования и науки

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные по министерству образования и науки Калужской области, предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области, на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных государственными программами Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области", "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области", "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области", "Патриотическое воспитание населения Калужской области".

2. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, предоставляются министерством образования и науки Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области.

3. Установить, что бюджетные ассигнования на предоставление некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидии, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, предусмотренные по министерству образования и науки Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области", предоставляются в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Калужской области.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере труда и социальной защиты

1. Установить, что через министерство труда и социальной защиты Калужской области осуществляется финансирование расходов:

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ "О ветеранах", за счет средств федерального бюджета;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств федерального бюджета;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет средств федерального бюджета;

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств федерального бюджета;

- на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17.09.98 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" за счет средств федерального бюджета;

- на осуществление полномочий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территории государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", за счет средств федерального бюджета;

- на реализацию полномочий по выплате инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" за счет средств федерального бюджета;

- на осуществление полномочий по предоставлению денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.98 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" за счет средств федерального бюджета;

- на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета;

- на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств федерального бюджета;

- на оказание за счет средств областного бюджета материальной помощи лицам, проживающим на территории Калужской области, в случае наличия у них (членов их семей) трудной жизненной ситуации в порядке, установленном Правительством Калужской области;

- на компенсацию поставщику (поставщикам) социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Калужской области, не участвующих в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются:

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и на возмещение затрат перевозчиков, министерством труда и социальной защиты Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области;

- на возмещение потерь перевозчика, возникших в результате установления Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления льгот на проезд железнодорожным транспортом" дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, министерством труда и социальной защиты Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области;

- на реализацию государственной программы "Развитие рынка труда в Калужской области" министерством труда и социальной защиты Калужской области в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области.

3. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе осуществляющим деятельность по профилактике социально опасных форм поведения граждан предоставляются министерством труда и социальной защиты Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области.

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере спорта

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные по министерству спорта Калужской области, предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области, на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных государственной программой Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области".

2. Установить, что бюджетные ассигнования на предоставление физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, предусмотренные по министерству спорта Калужской области, предоставляются в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что через министерство спорта Калужской области осуществляется возмещение расходов на наем (поднаем) жилого помещения спортсменам, претендующим на предоставление служебных жилых помещений в соответствии с Законом Калужской области от 04.03.2013 № 388-ОЗ "О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Калужской области".

Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры, кинематографии, туризма и средств массовой информации

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные по министерству экономического развития Калужской области на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Развитие туризма в Калужской области", предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области.

2. Установить, что субсидии телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Калужской области составляет не менее 80 %, предоставляются на возмещение затрат по производству и выпуску социально значимых программ, в том числе освещению общественно значимых мероприятий, проводимых на территории Калужской области, в рамках ведомственной целевой программы Калужской области "Информационная и внутренняя политика Калужской области" в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области.

3. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по реализации творческих проектов в сфере культуры, предусмотренные по министерству культуры Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Развитие культуры в Калужской области", предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

Статья 14. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Калужской области

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на 2019 год в сумме 24 867 773,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 23 294 669,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 23 233 153,8 тыс. рублей.

Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области:

- объем дотаций на 2019 год в сумме 965 839,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 889 621,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 853 857,6 тыс. рублей;

- объем субсидий на 2019 год в сумме 6 679 791,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 625 156,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 505 823,7 тыс. рублей;

- объем субвенций на 2019 год в сумме 16 171 841,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15 731 039,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 824 620,6 тыс. рублей;

- объем иных межбюджетных трансфертов на 2019 год в сумме 1 050 301,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 048 851,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 048 851,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 18 к настоящему Закону.

3. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области уровень равный 0,568.

4. Предоставить право Правительству Калужской области осуществлять уменьшение (увеличение):

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области за счет средств, получаемых из федерального бюджета, в том числе и их нераспределенных резервов, в случае уменьшения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете бюджету Калужской области на данные цели;

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области за счет средств областного бюджета, в том числе и их нераспределенных резервов, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения областного бюджета, невыполнения требований, установленных соответствующими порядками предоставления межбюджетных трансфертов.

5. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета Управлению Федерального казначейства по Калужской области могут быть переданы полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 15. Источники финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 19 к настоящему Закону.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Калужской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2019 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей, на срок до трех лет, на частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований Калужской области, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) на частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований Калужской области по ставке 0,1 процента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов.

3. Установить, что министерство финансов Калужской области представляет Калужскую область в договорах о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их заключением.

4. Установить, что в случаях предоставления кредитов на частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований Калужской области, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Калужской области осуществляется без предоставления муниципальными образованиями Калужской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Калужской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, и проведение реструктуризации задолженности по ним осуществляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

Статья 17. Государственные внутренние заимствования Калужской области

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 20 к настоящему Закону.

Статья 18. Государственные гарантии Калужской области в валюте Российской Федерации

Утвердить Программу государственных гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 21 к настоящему Закону.

Статья 19. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Калужской области:

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета в части уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов;

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации закупок;

- в случае передачи отдельных государственных услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) государственными учреждениями, на аутсорсинг и другие формы;

- в случае принятия государственных программ Калужской области, ведомственных целевых программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств областного бюджета на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Законом;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов областного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов областного бюджета не произведены кассовые расходы;

- в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Калужской области по основаниям, предусмотренным законодательством;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание государственных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использованию в 2019 году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в случае возникновения необходимости в вышеуказанных средствах;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации государственных программ Калужской области и ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классификации расходов областного бюджета;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в случае заключения договоров на обучение между органами государственной власти Калужской области, государственными органами Калужской области и гражданами Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Калужской области;

- в случае изменения исходных параметров, учтенных при определении бюджетных ассигнований на субсидии на возмещение затрат уполномоченным организациям в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков;

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства областной собственности на основании принятых в установленном порядке нормативных правовых актов Калужской области или решений главного распорядителя средств областного бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным распорядителям средств областного бюджета на финансирование неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2019 года, перед поставщиками товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области по кодам классификации расходов областного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков средств Дорожного фонда Калужской области и на сумму остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,

предоставленных из Дорожного фонда Калужской области бюджетам муниципальных образований Калужской области в форме субсидий, для последующего использования на те же цели;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в областной бюджет от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные социально значимые мероприятия, и целевых спонсорских средств, а также от муниципальных образований Калужской области и территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, утвержденных настоящим Законом;

- в части увеличения бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета для осуществления целевых расходов в случае поступления в областной бюджет сбора заказчиков документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, на сумму указанных поступлений;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов областного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по государственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из федерального бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансирования по государственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по государственным казенным образовательным организациям и по государственным казенным стационарным учреждениям социального обслуживания, в которых предусматривается полная или частичная оплата за предоставленные услуги и социальное обслуживание проживающих, на суммы, поступившие в областной бюджет от указанной оплаты;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов областного бюджета на сумму средств, необходимых для создания объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для реализации инвестиционного проекта по строительству на территории Калужской области животноводческих комплексов (ферм) по содержанию крупного рогатого скота мясного направления, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета;

- по бюджетным инвестициям юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, предусмотренным приложением № 17 к настоящему Закону, на основании обращений главных распорядителей средств областного бюджета, в части изменения их объема;

- в части перераспределения объема средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных пунктом 6 статьи 6 настоящего Закона.

2. Предоставить право Правительству Калужской области устанавливать по главным распорядителям средств областного бюджета предельную численность работающих в государственных учреждениях.

Статья 20. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов

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