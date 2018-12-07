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07.12.2018,  
16:58
Текст:  Антон Валагин

Китайский истребитель пятого поколения замечен в США

Эта новость из разряда "невозможно поверить, нельзя не рассказать", предупредил читателей портал The Aviationist, публикуя присланный в редакцию снимок странного боевого самолета в международном аэропорту Саванны, штат Джорджия.

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости
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Самолет на фото очень напоминает китайский истребитель пятого поколения J-20 Chengdu, но как он мог оказаться в США? Снимок показали специалистам, те не нашли следов монтажа или фотошопа. При помощи специальных ресурсов журналисты выяснили, что кадр был сделан утром 5 декабря и в интернете не публиковался. Здание не заднем плане идентично постройкам аэропорта Саванны.  Хотя снимок был прислан в редакцию анонимно, журналистам удалось отыскать отправителя и переговорить с ним. Источник признан заслуживающим доверия.

Наконец, фото показали специалисту по ВВС Китая Андреасу Рупрехту.

- На мой взгляд, это не настоящий J-20. Возможно, модель или что-то еще, - заключил эксперт. - Пропорции не совпадают, основные стойки шасси у Chengdu устроены по-другому. Кое-где поверхности выглядят волнистыми, словно какой-то тонкий материал натянули на раму. Это при том, что J-20 славится качеством изготовления. Наконец, главное - у стоящего на земле китайского истребителя рули высоты должны быть опущены к земле, поскольку давление в гидросистеме отсутствует. На снимке этого нет.

Какого-либо объяснения от администрации аэропорта The Aviationist получить не смог. К полудню среды странный истребитель исчез с открытой стоянки - возможно, его отбуксировали в один из ангаров. Журналисты выдвинули лишь одну правдоподобную версию: макет китайского боевого самолета задействован в сиквеле Top Gun. Хотя в Джорджии съемки фильма не ведутся.

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