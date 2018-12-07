Книга как произведение искусства: что подарить на Новый год, и не только

Может ли книга быть произведением высокого искусства, изящным и продуманным до мельчайших нюансов? Наглядное подтверждение того, что, безусловно, может - издания книжного дома "РЕМАРК". Каждый его том сочетает интеллектуальную мощь и безупречную фактуру: классические сочинения, тиснение золотом 24 карата, золочёный обрез, изысканные и строгие переплёты и футляры, бумага высочайшего качества, позволяющая создавать великолепные печатные изображения любой сложности...

Многотомная библиотека издаётся в виде индивидуальных коллекций: в каждой - 10 шедевров мировой литературы, объединённых тематически и жанрово. Библиотека Книжного дома "Ремарк" станет со временем раритетом, артефактом любой коллекции искусства, что неудивительно, ведь книгах собраны уникальные иллюстрации, сокровища частных галерей, закрытых музейных фондов. Многие из изображений публично никогда не выставлялись и не тиражировались.

Книжные шедевры создаются в Великобритании, Италии и Австрии лучшими переплётчиками мира. Авторские переплёты из кожи специальной выделки, в том числе экзотических животных, а также из китайской парчи, японского шёлка, бархата, полудрагоценных камней и металлов изготавливаются вручную по старинным технологиям XVIII-XIX столетий.