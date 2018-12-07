Уставный закон Красноярского края от 6 декабря 2018 года № 6-2217 "О внесении изменений в Уставный закон края "О выборах Губернатора Красноярского края"

Статья 1

Внести в Уставный закон края от 20 июня 2012 года № 2-410 "О выборах Губернатора Красноярского края" (Наш Красноярский край, 2012, 20 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 27 декабря 2012 года, № 62 (574)/2; 3 июня 2013 года, № 23 (598); Наш Красноярский край, 2013, 13 ноября; 2014, 26 марта; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (http://www.zakon.krskstate.ru/), 10 июня 2014 года; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 1 мая 2015 года, № 16 (696); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (http://www.zakon.krskstate.ru/), 26 февраля 2016 года, 20 июля 2016 года, 20 апреля 2018 года) следующие изменения:

1) в статье 18:

а) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. При проведении выборов Губернатора края наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, а также Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Красноярского края (далее - субъект общественного контроля). Соответствующее избирательное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя и отчество, адрес места жительства наблюдателя, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии (территориальной, участковой), куда он направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных настоящим пунктом. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя кандидатом или его доверенным лицом и проставление печати не требуются. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.";

б) пункт 13 после слов "Избирательное объединение," дополнить словами "субъект общественного контроля,";

2) пункт 10 статьи 58 после слов "наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями," дополнить словами "одним из субъектов общественного контроля,";

3) пункт 15 статьи 59 после слов "наблюдателям, назначенным разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями," дополнить словами "одним из субъектов общественного контроля,".

Статья 2

Настоящий Уставный закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс

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