Закон Красноярского края от 6 декабря 2018 года № 6-2241 "О внесении изменений в Закон края "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг"

Статья 1

Внести в Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг" (Красноярский рабочий, 2005, 15 января, 16 марта, 6 апреля, 28 апреля, 6 июля; Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2005, 21 декабря; 2006, 14 июля, 25 июля, 3 ноября, 22 декабря; 2007, 27 марта, 13 апреля, 13 июля, 27 июля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 30 июля 2007 года, № 36 (188); Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 28 декабря; 2008, 15 февраля, 6 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 24 декабря 2008 года, № 69 (290); 29 декабря 2008 года, № 73 (294); 24 февраля 2009 года, № 12 (308); 10 марта 2009 года, № 14 (310); 18 мая 2009 года № 25 (321); Наш Красноярский край, 2009, 9 июня, 17 июля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 2 ноября 2009 года, № 56 (352); Наш Красноярский край, 2009, 4 декабря, 25 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2009 года, № 73 (369); Наш Красноярский край, 2010, 21 мая, 18 июня, 23 июля, 17 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2010 года, № 68 (439); Наш Красноярский край, 2011, 26 октября, 23 ноября; 2012, 21 ноября; 2013, 5 июня, 17 июля, 13 ноября; 2014, 26 марта, 3 декабря, 24 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 26 декабря 2014 года, № 51 (680); Наш Красноярский край, 2015, 18 ноября, 16 декабря; 2016, 2 марта, 23 марта, 30 марта, 20 июля; 2017, 3 марта; 2018, 23 июля, 21 сентября) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5.3:

а) в подпункте "а" слова ", собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов" заменить словами ", и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов";

б) в подпункте "б" слова ", собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов" заменить словами ", и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов";

2) пункт 3.3 статьи 13 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - для лиц, имеющих инвалидность.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор Красноярского края А.В.Усс

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