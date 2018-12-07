Матч Россия - Сербия на ЧЕ по гандболу во Франции перенесен

Матч Россия - Сербия на втором этапе финального турнира проходящего во Франции чемпионата Европы по гандболу среди женских команд перенесен с 8 на 9 декабря. Причина - массовые беспорядки и манифестации, которые в эти дни происходят во всей Франции.

Сборная России на первом групповом этапе выступала в городе Нанси, а на следующую стадию перебралась в Нант. Матч против Сербии изначально был запланирован на 18.00 по местному времени 8 декабря, в субботу. Однако организаторы приняли решение перенести игру на воскресенье, 9 декабря, 18.00 (в Москве будет 20.00). Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (ЕГФ). По данным полиции, в субботу в Нанте протестующие запланировали ряд акций, которые несовместимы с проведением спортивно-зрелищных мероприятий. Ранее во Франции были перенесены ряд матчей футбольного чемпионата страны.

На втором этапе уже сыграно два матча в нашей группе I: Франция - Дания - 29:23, Черногория - Швеция - 30:28. Текущее положение команд в этой шестерке таково: Россия - 2 победы и 0 поражений; Франция - 2-1; Сербия - 1-1; Швеция, Черногория, Дания - по 1-2. В полуфинал выйдут две лучшие сборные из этого секстета.