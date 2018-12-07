Миллиардер Ахмедов поддержал развитие русского языка в Азербайджане

Российский предприниматель азербайджанского происхождения, российский экс-сенатор Фархад Ахмедов сегодня опубликовал в республиканской прессе ответ депутату Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Говхар Бахшалиевой, которая обеспокоилась ростом числа русских школ в регионе.

В статье под названием "Нам нужен русский язык, а не тупик", бизнесмен пишет, что с подачи азербайджанского парламентария, в республике вновь началось обсуждение вопроса о сохранении русского языка в школах. "Всегда считал, что конкурентные преимущества, которые дает Азербайджану двуязычие, настолько очевидны, что подобного рода дискуссии ушли в прошлое вместе с Народным фронтом, - рассказывает Фархад Ахмедов. - Уверен, что Говхар Ханум думала, что руководствуется благими намерениями. Дети, согласен, должны формироваться как патриоты Азербайджана. Но запретом русского сектора патриотизм не сформируешь", - считает бизнесмен.

Экс-сенатор приводит в пример Ирландию, где за семь веков англичане вытеснили гэльский язык. За сто лет независимости даже при господдержке там не смогли увеличить число говорящих на нем жителей. Но кто скажет, задается Фархад Ахмедов риторическим вопросом, что ирландцы не патриоты? Кто сможет назвать их англичанами? А представьте, что было бы, если бы они запретили у себя преподавание на английском? Ведь без английского языка Ирландия не смогла бы 20 лет назад совершить прыжок в лидеры Евросоюза.

"Азербайджан не Ирландия, - пишет своей статье бизнесмен. - Здесь сохранился и прекрасно развивается свой язык. Он является единственным государственным языком, и это не подлежит обсуждению. Азербайджанский необходимо поддерживать, но ведь не за счет ликвидации возможности выбора сектора обучения. Напомню, что в Швейцарии можно выбирать язык преподавания", - сообщает миллиардер.

По мнению Ахмедова, выбор в пользу русского сектора вызван в том числе слабым уровнем преподавания в секторе азербайджанском. "Может, депутатам, вместо того чтобы стенать и запрещать, стоит обратить внимание на уровень подготовки учителей, на состояние преподавания в педагогических вузах, на зарплату и престиж учителя", - задается вопросом экс-политик?

Бизнесмен приводит еще один пример - Грузию, где вначале русский язык ограничивали, а затем жизнь заставила местные власти его восстанавливать. В результате туристов из России в этой республике, по информации Ахмедова, почти вчетверо больше, чем в Азербайджане. Не случайно, по его мнению, на это обратил внимание и президент Ильхам Алиев, когда приглашал жителей России активнее отдыхать в республике, поскольку здесь у них не будет языкового барьера.

"Азербайджан не может себе позволить административно вытеснять русский язык в силу многих геополитических причин, но еще и потому, что тесно связан с Россией экономическими, культурными и деловыми связями, - уверен Фархад Ахмедов. - Азербайджанская диаспора, проживающая и работающая в России, насчитывает 2,5 миллиона человек. Так много азербайджанцев сегодня не проживает ни в одной другой стране. Это больше четверти населения кавказской республики. Они там сами зарабатывают и родственникам помогают. И это лишний аргумент в пользу того, что Азербайджан нуждается в российском партнерстве, в дружбе с ней, в совместном и понятном языке общения", - рассказывает экс-сенатор.

По убеждению Ахмедова, замыкание в национальных языках в эпоху глобализации не может привезти ни к чему иному, как тупику.

"Английский теперь нужен всем, никто с этим не спорит, но никакой английский или китайский не сможет на обозримую перспективу заменить нам то, что азербайджанцы получили от своих предков и мудро сохранили - прекрасное знание русского языка, который, кстати, теперь стал одним из ведущих языков интернета", - резюмирует Фархад Ахмедов.