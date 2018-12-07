Минтранс не введет дополнительных меры безопасности в аэропортах

После инцидента на взлетно-посадочной полосе Шереметьево, когда под шасси попал пассажир, самовольно вышедший на летное поле, Минтранс не намерен инициировать дополнительных мер безопасности в аэропортах. Об этом сказал журналистам замглавы Минтранса Александр Юрчик.

Деталей расследования данного случая он не раскрывал, сказав, что это неадекватный случай.

"Помимо существующих мер безопасности в аэропортах дополнительных мер вводить не надо. Просто нужно четче выполнять те требования, которые существуют", - сказал он.