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07.12.2018 12:50
Рубрика: Экономика

Навигационная информация об автобусных рейсах будет в открытом доступе

Текст: Татьяна Шадрина

Доступ к информации о регулярных маршрутах общественного транспорта по всей России получат не только перевозчики. Сейчас доступ к данным о межрегиональных и городских маршрутах есть только у перевозчиков, что порождает монополию последних на владение навигационной информацией.

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Предлагается внести оправки в закон "О навигационной деятельности” в рамках дорожной картой Национальной технологической инициативы (НТИ)"Автонет".

Новый законопроект сделает данные о передвижениях общественного транспорта общедоступными и машиночитаемыми. О том, что нужно исключить монополию на данные говорил ранее вице-премьер Максим Акимов.

Согласно проекту закона, перевозчики должны будут предоставлять доступ к навигационной информации пассажирского транспорт во время перемещения по маршруту и эта информация должна быть в обязательном порядке размещена в Сети в формате удобном для автоматизированной обработки. Новая редакция закона позволит вывести на российский рынок новые услуги в сфере автоперевозок, а также сделает, в том числе междугороднюю транспортную инфраструктуру комфортнее для россиян.

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Сейчас в российских городах уже существуют сервисы, с помощью которых россияне могут отследить маршруты общественного транспорта и узнать, например, сколько ждать своего автобуса. Однако для перевозок по всей России такие возможности пока недоступны (у коммерческих компаний нет доступа), но законопроект решит эту проблему, пояснили в пресс-службе НТИ "Автонет".

Порядок размещения открытой информации о маршрутах пассажирского транспорта будет, согласно законопроекту, утверждаться Правительством РФ.

Экономика Транспорт Общественный транспорт
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