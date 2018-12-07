Новая схема авиадвижения над Москвой будет запущена в 2019 году

Новая структура организации воздушного движения начнет работать в московском небе в 2019 году. Об этом сказал журналистам замглавы Минтранса Александр Юрчик. Речь идет об изменении организации полетов в районе очень напряженного московского узла, пояснил он.

Главный эффект от этого - повышения пропускной способности и безопасности полетов, так как количество конфликтных точек, где суда двигались на встречу друг другу, сокращено, уточнил Юрчик.

"Предложения авиакомпаний при разработке новой схемы организации воздушного движения учтены, найден компромисс", - сказал он.

Мы на ближайшие десять лет проблему решили, но не значит, что остановились в развитии, внедрим новую модель и продолжим ее совершенствовать. Мы постепенно приходили к пределу пропускной способности предыдущей схемы и была инициирована разработка новой схемы.