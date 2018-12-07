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07.12.2018 14:25
Рубрика: Экономика

Новая схема авиадвижения над Москвой будет запущена в 2019 году

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Новая структура организации воздушного движения начнет работать в московском небе в 2019 году. Об этом сказал журналистам замглавы Минтранса Александр Юрчик. Речь идет об изменении организации полетов в районе очень напряженного московского узла, пояснил он.

Главный эффект от этого - повышения пропускной способности и безопасности полетов, так как количество конфликтных точек, где суда двигались на встречу друг другу, сокращено, уточнил Юрчик.

Минтранс не введет дополнительных меры безопасности в аэропортах

"Предложения авиакомпаний при разработке новой схемы организации воздушного движения учтены, найден компромисс", - сказал он.

Мы на ближайшие десять лет проблему решили, но не значит, что остановились в развитии, внедрим новую модель и продолжим ее совершенствовать. Мы постепенно приходили к пределу пропускной способности предыдущей схемы и была инициирована разработка новой схемы.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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