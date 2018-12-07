Новейшая АПЛ "Казань" проведет ракетные стрельбы осенью 2019 года

Головная многоцелевая атомная подлодка модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" выйдет на государственные испытания летом 2019 года, а осенью субмарина проведет контрольные стрельбы.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в судостроительной отрасли. Уточняется, что "Казань" проведет стрельбы ракетами "Оникс" и "Калибр" по надводным и береговым целям, а также самонаводящимися торпедами по подводным целям.

Сейчас "Казань" находится на этапе заводских ходовых испытаний, которые продолжаются с сентября этого года. По данным источника, в рамках испытаний подлодка выйдет в море еще несколько раз. Ожидается, что новый атомный крейсер передадут в состав Северного флота в конце 2019 года.

"Казань" построена по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Она вооружена минами, торпедами, а также крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Атомные подлодки этого типа предназначены для уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям.

Ранее американское издание National Interest назвало российскую подводную лодку "Казань" самой грозной субмариной для ВМС США.