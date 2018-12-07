Генерация меняет цвет

Вручение международной премии "Глобальная энергия" - лауреатами стали академик РАН, заведующий отделом Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко и профессор, директор Австралийского центра исследований в области перспективной фотоэлектрической энергетики Мартин Грин - в этом году прошло с некоторым нарушением традиций. Обычно церемония проходит в рамках Петербургского экономического форума.

Но из-за чемпионата мира по футболу сроки проведения ПМЭФ-2018 сдвинулись на месяц вперед, когда еще не были объявлены нынешние лауреаты "Глобальной энергии". Поэтому дату вручения перенесли на осень, приурочив к Российской энергетической неделе, а место, соответственно, из Петербурга в Москву. Премия "Глобальная энергия" учреждена в 2002-м, в этом году она вручается уже шестнадцатый раз. За это время лауреатами стали 37 ученых из 12 стран.

Премия высоко котируется в профессиональных энергетических кругах, ее даже называют "энергетической нобелевкой". Авторитет награды отмечают не только светила отрасли, но и политики. Так, к примеру, президент РФ Владимир Путин считает, что "с момента основания "Глобальная энергия" стала одной из самых престижных международных премий".

Сейчас согласно данным Международной обсерватории IREG, премия "Глобальная энергия" входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград и является единственной наградой из России, вошедшей в этот список. Также премия включена в официальный список Международного конгресса выдающихся наград ICDA. В его рейтинге престижа (ICDA prestige rating) "Глобальная энергия" находится в категории "мега премии" за ее благородные цели, образцовую практику и общий объем призового фонда.

Что касается победителей этого года, то их разработки находятся в разных плоскостях отрасли. Мартин Грин удостоен признания за исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотовольтаики, позволившие существенно сократить расходы и повысить эффективность солнечных элементов. А Сергей Алексеенко - за исследования и разработки в области теплоэнергетики и систем теплопередачи, повышение ресурсного потенциала человечества. "РГ" удалось побеседовать с победителями. И первый вопрос, который мы задали, был одинаковым для обоих лауреатов.

Господа ученые, какие проблемы на ваш взгляд, сегодня в мире являются наиболее критичными в мире и каковы, соответственно, тренды развития современной энергетики?

Мартин Грин: Самая важная проблема заключается в ограничении максимально допустимой концентрации углекислого газа и, соответственно, выброса в атмосферу парниковых газов. Одним из крупнейших источников выбросов двуокиси углерода является производство электроэнергии. Тенденция в энергетической отрасли по всему миру сводится к уменьшению зависимости от ископаемых видов топлива при производстве электроэнергии. При этом энергия солнца и ветра стремительно заполняет этот пробел благодаря резкому сокращению расходов, особенно это касается солнечной энергии.

Сергей Алексеенко: Если вкратце, мировые тенденции в развитии энергетики можно условно разделить на четыре блока. Первый касается инновационно-технологических направлений: "умная" энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, распределенная генерация, методы хранения энергии и др. Второй блок объединяет экологические подходы: зеленая (малоуглеродная) энергетика, углехимия, ВИЭ. В третьем блоке находятся обособленные направления: атомная, водородная энергетика, газогидраты. И, наконец, особое место занимает блок "Безопасность": как в плане технологическом (особенно для атомной и гидроэнергетики), так и в плане независимости одних регионов от других.

Доктор Грин, ваша страна - одна из законодателей "мировой моды" на возобновляемую энергетику. Можете раскрыть секрет: почему объектом для своих исследований вы выбрали именно солнечную энергию?

Мартин Грин: Я прошел обучение в области микроэлектроники, но в начале моей карьеры решил заняться исследованием Солнца, поскольку это казалось гораздо более сложным и продуктивным в плане профессионального роста. Причина, по которой солнечная энергия будет столь важна в энергетическом будущем мира, заключается в том, что она поставляет гораздо больше энергии, чем другие перечисленные вами источники, в тысячи раз больше, чем когда-либо может потребоваться миру.

Следите ли вы за развитием солнечной энергетики в России?

Мартин Грин: Российские исследования по солнечной энергии, с которыми я лучше всего знаком, - это работы специалистов Физико-технического института имени А. Ф. Йоффе под руководством лауреата Нобелевской премии 2000 года Жореса Алферова, который, кстати, также является лауреатом международной премии "Глобальная энергия" в 2005 году. В первую очередь я имею в виду работу, в которой он воспользовался своими гетероструктурами для создания высокоэффективных ячеек из составных полупроводников. Они были очень дорогими, но подходят для космических аппаратов и систем, которые фокусируют солнечный свет на меньшую площадь.

На ваш взгляд, в развитии возобновляемой энергетики России надо делать ставку на солнечную генерацию или на другие источники? Ведь у нас на половине территории страны ясных дней в году гораздо меньше, чем в Австралии.

Мартин Грин: В прошлом, когда солнечные элементы были дорогими, для снижения расходов на их содержание и обслуживание требовалась высокая интенсивность солнечного излучения. В современном мире при большом количестве производителей и высокой конкуренции между ними стоимость панелей и сопутствующего оборудования, как и самой солнечной энергии снижается настолько быстро, что в течение следующего десятилетия это будет самый дешевый вариант почти для всех стран, даже для холодной России.

Какие технологии и материалы, применяемые в солнечной генерации за рубежом, вы бы посоветовали активнее применять в России, учитывая, разумеется, более суровый климат?

Мартин Грин: Стандартные кремниевые элементы подходят для любого климата. Я считаю, что необходимо больше работать над тем, чтобы наложить элементы, выполненные из других материалов, на кремниевые, тогда эффективность преобразования энергии выйдет на новый уровень.

Сергей Владимирович, а насколько, по вашему мнению, Россия находится в "русле" развития мировой энергетической отрасли? В каких сегментах мы отстаем, а где движемся с опережением?

Сергей Алексеенко: Несмотря на внушительные запасы органического сырья, России необходимо в разумной мере осваивать возобновляемые источники энергии. Пока же мы явно отстаем от передовых стран по таким энергетическим направлениям, как фотовольтаика, ветроэнергетика, переработка твердых бытовых отходов, геотермальная энергетика, тепловые насосы, крупные паровые котлы на суперсверхкритических параметрах пара, мощные газовые турбины. Из немногих конкурентоспособных на внешнем рынке отраслей можно выделить ядерную энергетику и гидроэнергетику. Например, сегодня единственными действующими коммерческими быстрыми реакторами в мире являются БН-600 (срок эксплуатации до 2020 года) и БН-800 (запущен в 2015 году) Белоярской АЭС.

В какой мере нам следует развивать альтернативную энергетику: как "дополнение" к традиционной углеводородной, или как самостоятельный сегмент?

Сергей Алексеенко: Пока производство энергии из ВИЭ обходится гораздо дороже в сравнении с традиционной. Но с быстрым развитием технологий уже в ближайшее время ожидается существенное снижение себестоимости "зеленой" энергии. Особенно это касается геотермальной. Наконец, при массовом переходе большинства стран на альтернативные источники Россия может потерять многих покупателей органического топлива, а значит лишиться главного источника доходов. ВИЭ надо развивать хотя бы потому, что даже не используя их в энергоснабжении страны, можно производить технологии и продавать их на внешнем рынке, можно продавать и саму "зеленую" энергию.

Существуют ли ВИЭ, потенциал которых в мире и в России еще не оценен в полной мере?

Сергей Алексеенко: Конечно. Это петротермальная энергия или, иначе, тепло сухих пород Земли на глубинах от 3 до 10 километров (технически извлекаемое тепло). Температура на таких глубинах достигает 350 градусов Цельсия. То есть петротермальной энергии достаточно, чтобы навсегда обеспечить человечество энергией.

Производится бурение двух скважин, между которыми создается проницаемый резервуар. По одной скважине подается вода, по другой выходит нагретый пар, который поступает на ТЭС. Проблема заключается в дороговизне бурения и создания резервуара. Но уже было реализовано около 20 опытных систем, которые подтвердили техническую возможность извлечения глубинного тепла с глубин до 5 километров. Петротермальная энергетика - наиболее перспективное и экологически чистое направление развития мировой энергетики.