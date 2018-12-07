Почему у российских боевых самолетов вытянутый нос

Китайские СМИ обратили внимание на характерную особенность российских боевых самолетов.

Как сообщает местный интернет-ресурс NetEase, если носовая часть китайских и американских самолетов четвертого поколения выглядит скорее приплюснутой, то нос российских самолетов отличается вытянутой формой.

В публикации, перевод которой опубликован на сайте ИноСМИ.ру, поясняется, что подобная конструкция создана, конечно, не для красоты, а для функциональности. Она дает пилоту широкий обзор. При этом вытянутая форма носа позволяет разместить в нем больше радиолокационного оборудования.

Автор публикации подчеркивает, что, например, в самолетах Сухого особое внимание обращают на радиолокацию. Эта сильная сторона позволяет даже восполнить невысокую скрытность самолета.