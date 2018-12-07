Под Калугой изъяли более 40 килограммов наркотиков

В Калужской области сотрудники ФСБ обнаружили подпольную лабораторию, где производились синтетические наркотики. Изъято более 40 килограммов уже готовых наркотических средств, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Помимо готовых сильнодействующих наркотиков оперативники ФСБ изъяли химическое оборудование и более 300 литров наркосодержащей жидкости. Из этого вещества можно изготовить примерно 150 тысяч доз, примерная стоимость оценивается в 80 миллионов рублей.

По данным ведомства, лаборатория располагалась в обычном гараже. Производство организовали жители соседнего региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" (часть 5 статьи 228.1 УК РФ).