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07.12.2018 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калугой изъяли более 40 килограммов наркотиков

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области сотрудники ФСБ обнаружили подпольную лабораторию, где производились синтетические наркотики. Изъято более 40 килограммов уже готовых наркотических средств, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Помимо готовых сильнодействующих наркотиков оперативники ФСБ изъяли химическое оборудование и более 300 литров наркосодержащей жидкости. Из этого вещества можно изготовить примерно 150 тысяч доз, примерная стоимость оценивается в 80 миллионов рублей.

По данным ведомства, лаборатория располагалась в обычном гараже. Производство организовали жители соседнего региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" (часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Борьба с наркотиками
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