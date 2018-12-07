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07.12.2018 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро под поездом погиб пенсионер

Текст: Сергей Бабкин

Пожилой житель Москвы погиб под поездом метро.Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, трагедия произошла на станции "Минская". Около 17:33 с платформы под прибывающий состав упал 60-летний москвич. Вероятно, пенсионер, просто пошатнулся: свидетели уверяют, что его никто не толкал.

Машинист экстренно затормозил, но поезд все равно сбил пассажира. Дежурившие на станции полицейские вызвали "скорую помощь", прибывшие врачи констатировали смерть пенсионера.

Инцидент серьезно не повлиял на движение по Солнцевской линии, сейчас оно входит в обычный ритм. 

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Происшествия ЧП Несчастные случаи Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро
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