В Москве "скорая" приезжает на вызовы по инфарктам за 10 минут

В Москве "скорая" приезжает на вызовы по инфарктам и инсультам за 10 минут. Об этом сообщил на XVII Ассамблее "Здоровье Москвы" Николай Плавунов, главный специалист по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф столичного департамента здравоохранения. Он напомнил: в 2017 году бригаде скорой требовалось 10,7 минуты для того, чтобы приехать к пациентам с инфарктами, и 10,8 минуты к пациентам с инсультами.

- В среднем бригады приезжают на вызов за 12 минут, на ДТП - за 7,7 минуты. Диспетчер отвечает за 3-4 секунды, - отметил Николай Плавунов.

Всего в службу Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова поступает в день около 15 тысяч звонков, за год - около 5,5 миллиона звонков. Из них 17 процентов - вызовы к детям, 41 процент - к людям старшего возраста.

Напомним, XVII Ассамблея "Здоровье Москвы" прошла в столице 5-6 декабря в "Экспоцентре". В ней приняли участие более 3 тысяч специалистов в различных областях медицины и здравоохранения. В этом году значительно расширена научная и выставочная программа, наглядно демонстрирующая достижения московской медицины.