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07.12.2018 07:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Магаданский ветеран отказался от ежемесячной социальной выплаты

Текст: Дина Непомнящая

В социальных сетях распространилась фотография заявления магаданского ветерана труда в адрес Магаданского социального центра, где говорится, что он просит перечислить полагающуюся ему ежемесячную выплату председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Руководитель центра Анатолий Куликов сообщил РИА Новости, что такой документ к ним не поступал.

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Как выяснилось, пенсионер действительно отказался от денег, но по другой причине.

"Речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. Дело в том, что сейчас ветеран живет в поселке Сокол, но вскоре намерен переехать в Магадан. Поэтому попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки", - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что эти средства из регионального бюджета начисляются гражданам адресно. Поэтому, даже если бы к ним обратились с подобным заявлением, перечислить деньги другому лицу, было бы невозможно.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
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